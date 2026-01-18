Семак не останется с одним Соболевым — «Зенит» купит нового нападающего. Инсайды «СЭ»

Теперь же из компании, которую болельщики прозвали «три столба», остается только Соболев, и Сергею Семаку нужно усиление этой позиции. По моей информации, новый форвард в «Зените» будет. В клубе делают все для того, чтобы он приехал как можно раньше: при идеальном раскладе — хотя бы к завершению первого сбора, который продлится до 26 января. Уход Лусиано и Кассьерры, естественно, согласовывался с главным тренером — и новичок Семаку обещан в кратчайшие сроки.