Семак не останется с одним Соболевым — «Зенит» купит нового нападающего. Инсайды «СЭ»

Роман Кольцов — о зимней трансферной кампании невского клуба.

Источник: Спорт-Экспресс

Турнирное положение перед второй частью сезона в РПЛ и разговоры об ужесточении лимита на легионеров заставляют боссов «Зенита» активно работать на зимнем трансферном рынке. Как и в прошлом сезоне, сине-бело-голубые ушли на паузу вторыми, рискуя второй раз подряд отдать чемпионство «Краснодару».

Официально «Зенит» уже покинули два иностранца — полузащитник Жерсон и нападающий Лусиано Гонду, ставший участником сделки по Игорю Дивееву из ЦСКА. Также почти со стопроцентной вероятностью в «Атлетико Минейро» уйдет колумбийский форвард Матео Кассьерра — он даже не прилетел на сборы в Доху. Традиционно активные слухи ходят вокруг защитника Нино, которого очень хотят видеть на родине, в Бразилии.

В общем, петербургская команда меняется. Правда, пока это движение больше по направлению на выход. Но трансферы на вход обязательно будут — можно не сомневаться.

Не за 30 миллионов

В прошлом сезоне были матчи, когда главный тренер «Зенита» использовал сразу троих номинальных нападающих с первых минут: Кассьерру, Лусиано и Александра Соболева — из этого ничего хорошего не вышло. Они не такие скоростные и техничные, и не привыкли выходить на поле вместе.

Теперь же из компании, которую болельщики прозвали «три столба», остается только Соболев, и Сергею Семаку нужно усиление этой позиции. По моей информации, новый форвард в «Зените» будет. В клубе делают все для того, чтобы он приехал как можно раньше: при идеальном раскладе — хотя бы к завершению первого сбора, который продлится до 26 января. Уход Лусиано и Кассьерры, естественно, согласовывался с главным тренером — и новичок Семаку обещан в кратчайшие сроки.

С большой долей вероятности им станет легионер из другого чемпионата. На внутреннем рынке не так много кандидатур, которые подходят петербуржцам. Да и переплачивать они не собираются. В целом позиция клуба такова, что супердорогие трансферы не планируются. Деньги у вице-чемпионов есть, но покупка футболиста дороже 30 миллионов евро исключена.

Из тех фамилий, что мелькали в СМИ, в шорт-листе «Зенита» присутствуют Педро Абреу из «Фламенго», Кайо Жорже из «Крузейро» и Райан из «Васко да Гама». Примерный вектор понятен.

Что касается Джона Джона, то его очень ждут. Переговоры с «Ред Булл Брагантино» по полузащитнику находятся на финальной стадии согласования. Возможно, он даже успеет прилететь на первый сбор в Доху.

А вот информация турецких СМИ о готовности «Зенита» отдать более 30 миллионов евро за хавбека «Бешикташа» Оркуна Кекчю — ожидаемый с учетом страны происхождения фейк.

Ваня Дркушич
Ваня ДркушичИсточник: РИА "Новости"

Кто еще может покинуть команду

Сине-бело-голубые готовы расставаться со своими активами только в случае достойных предложений. Например, клуб провернул удачный трансфер Жерсона: в качестве компенсации петербуржцы получили несколько менее 30 миллионов евро непосредственно за футболиста, а также права на ряд игроков из системы «Крузейро». Учитывая все условия, общая стоимость сделки составляет 35 миллионов евро. Первый транш в Петербурге уже получили, остальные средства поступят на счет к концу трансферного окна. Это самая дорогая покупка в истории бразильской Серии А.

Кассьерра также покинет невский клуб за неплохие деньги: по моим данным, сумма составит около 10 миллионов евро плюс бонусы. Напомню, что в 2022-м питерцы купили Матео у «Сочи» за 4,5 миллиона.

А вот защитник Страхиня Эракович собирается остаться в Северной столице как минимум до лета — серб хочет взять чемпионский титул. Что-то поменяется только в случае поступления предложения, от которого нельзя отказаться.

Ближе всех сейчас к уходу еще один защитник — Ваня Дркушич. Пока словенец работает на сборе в Дохе, но, скорее всего, его продадут. В то же время «Зенит» готов расстаться с другим представителем обороны — Арсеном Адамовым, если к нему возникнет предметный интерес.

Бразильские СМИ активно разгоняют тему ухода Нино в «Палмейрас». Официального предложения в российский клуб не поступало. При этом информация о том, что футболист попросил отпустить его летом, пока не соответствует действительности.

Вендел
ВенделИсточник: ФК "Зенит"

Что с Венделом

На первом же брифинге в Катаре Семак заявил, что полузащитник не прилетел на сборы: «Другие игроки приезжают в своем режиме, включая Вендела, который готов платить за опоздание, нежели присутствовать и начинать вместе с командой. Ждем его в ближайшее время».

По моим данным, хавбека прилично оштрафуют — бразилец уже попал на сотни тысяч евро, и сумма растет. Вместе с тем в «Зените» понимают, что Вендел такой, какой есть. Спрос с него будет по спортивным результатам.

У себя на родине полузащитник тренируется по индивидуальной программе. Когда присоединится к команде — пока не ясно, но его готовы встретить нормально, без лишних нотаций.

