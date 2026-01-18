«Ахмат» разгромил сербский клуб ОФК на сборах в Турции

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Грозненский футбольный клуб «Ахмат» одержал победу над белградской командой ОФК во втором контрольном матче на зимних тренировочных сборах в Турции.
Встреча в Белеке завершилась победой «Ахмата» со счетом 3:0. Мячи забили Галымжан Кенжебек (37-я минута), Мохамед Конате (45) и Брайан Мансилья (53).
Во вторник «Ахмат» проиграл сербскому «Нови-Пазару» (0:1) в товарищеской встрече. Матчем с ОФК команда завершила первый сбор. Следующие пройдут также в Белеке с 24 января по 3 февраля и с 8 по 19 февраля.