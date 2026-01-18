«Ахмат» разгромил сербский клуб ОФК на сборах в Турции

Во вторник «Ахмат» проиграл сербскому «Нови-Пазару» (0:1) в товарищеской встрече. Матчем с ОФК команда завершила первый сбор. Следующие пройдут также в Белеке с 24 января по 3 февраля и с 8 по 19 февраля.