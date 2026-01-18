Ричмонд
Футбол. Англия
1-й тайм
Астон Вилла
0
:
Эвертон
0
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.16
П2
5.88
Футбол. Германия
1-й тайм
Аугсбург
0
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
1-й тайм
Нант
0
:
Париж
1
Все коэффициенты
П1
5.63
X
3.69
П2
1.68
Футбол. Франция
1-й тайм
Ренн
0
:
Гавр
0
Все коэффициенты
П1
1.65
X
3.89
П2
5.63
Футбол. Испания
2-й тайм
Атлетико
1
:
Алавес
0
Все коэффициенты
П1
1.11
X
9.50
П2
35.00
Футбол. Италия
20:00
Торино
:
Рома
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.46
П2
1.95
Футбол. Испания
20:30
Сельта
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
1.91
X
3.51
П2
4.50
Футбол. Италия
22:45
Милан
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.68
П2
11.50
Футбол. Франция
22:45
Лион
:
Брест
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.14
П2
5.40
Футбол. Испания
23:00
Реал Сосьедад
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
5.02
X
4.60
П2
1.65
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
1
:
Унион Б
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
1
:
Фиорентина
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
0
:
Ньюкасл Юнайтед
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
2
:
Метц
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
0
:
Валенсия
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
0
:
Дженоа
0
П1
X
П2

«Ахмат» разгромил сербский клуб ОФК на сборах в Турции

«Ахмат» одержал победу над белградской командой ОФК.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Грозненский футбольный клуб «Ахмат» одержал победу над белградской командой ОФК во втором контрольном матче на зимних тренировочных сборах в Турции.

Встреча в Белеке завершилась победой «Ахмата» со счетом 3:0. Мячи забили Галымжан Кенжебек (37-я минута), Мохамед Конате (45) и Брайан Мансилья (53).

Во вторник «Ахмат» проиграл сербскому «Нови-Пазару» (0:1) в товарищеской встрече. Матчем с ОФК команда завершила первый сбор. Следующие пройдут также в Белеке с 24 января по 3 февраля и с 8 по 19 февраля.