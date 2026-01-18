Ричмонд
Комличенко — об отказе переходить в «Спартак»: «Ни секунды не сомневался и сейчас не жалею»

Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко прокомментировал свой несостоявшийся переход в «Спартак».

Источник: РИА "Новости"

Летом 2025 года футболист мог стать игроком красно-белых, но в итоге перешел из «Ростова» в «Локомотив». Комличенко отметил, что это решение было обдуманным и поддерживалось его семьей и агентом.

— Значит, мы все, с моей семьей и моим агентом Сашей Клюевым, сделали правильно и по-футбольному. Значит, так и должно было быть. Я ни секунды тогда не сомневался и сейчас не жалею, — цитирует Комличенко «РБ Спорт».

В сезоне 2025/26 Николай Комличенко провел за «Локомотив» 25 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 4 результативные передачи.