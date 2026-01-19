Бразильский «Интернасьональ» согласовал трансфер футболиста ЦСКА Вильягры

«В ближайшие дни спортсмен прибудет в Порту-Алегри для прохождения медицинского осмотра и завершения необходимых юридических и административных процедур, — говорится в сообщении. — После завершения этих этапов и успешного прохождения медицинского осмотра игрок будет официально объявлен игроком клуба на сезон 2026 года и присоединится к профессиональной команде на тренировочной базе под руководством тренера Пауло Пеццолано».