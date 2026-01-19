Ричмонд
Бразильский «Интернасьональ» согласовал трансфер футболиста ЦСКА Вильягры

Аргентинец выступает за московский клуб с марта 2025 года.

Источник: Степан Ноздрев/ТАСС

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 января. /ТАСС/. Бразильский футбольный клуб «Интернасиональ» договорился о трансфере полузащитника российского ЦСКА Родриго Вильягры. Об этом сообщила пресс-служба «Интернасьоналя».

«В ближайшие дни спортсмен прибудет в Порту-Алегри для прохождения медицинского осмотра и завершения необходимых юридических и административных процедур, — говорится в сообщении. — После завершения этих этапов и успешного прохождения медицинского осмотра игрок будет официально объявлен игроком клуба на сезон 2026 года и присоединится к профессиональной команде на тренировочной базе под руководством тренера Пауло Пеццолано».

Вильягре 24 года, он выступает за ЦСКА с марта 2025 года. В нынешнем сезоне аргентинец провел за клуб 11 матчей в различных турнирах, не отметившись результативными действиями. Ранее он выступал за аргентинские «Ривер Плейт», «Тальерес» и «Росарио».