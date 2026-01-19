Ричмонд
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
20:30
Кремонезе
:
Верона
П1
2.58
X
2.99
П2
3.19
Футбол. Италия
22:45
Лацио
:
Комо
П1
2.90
X
2.97
П2
2.83
Футбол. Англия
23:00
Брайтон
:
Борнмут
П1
1.89
X
4.10
П2
3.83
Футбол. Испания
23:00
Эльче
:
Севилья
П1
2.29
X
3.33
П2
3.35
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
2
:
Барселона
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Лечче
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
2
:
Брест
1
П1
X
П2

Юран — об обмене Дивеева на Гонду: «Российский тренер не согласился бы на эту сделку»

Бывший тренер клубов РПЛ Сергей Юран прокомментировал обмен футболистами между московским ЦСКА и петербургским «Зенитом».

Источник: Sport24

Ранее защитник армейцев Игорь Дивеев отправился в Петербург, а нападающий зенитовцев Лусиано Гонду присоединился к красно-синим.

— Готовиться к весне армейцы будут без Игоря Дивеева, но с Лусиано Гонду. Как отреагировали на обмен с «Зенитом»?

— Думаю, что обмен Дивеева на Гонду — это личное желание Челестини. Не сомневаюсь, что российский тренер не согласился бы на эту сделку. Все‑таки Игорь является ведущим игроком ЦСКА и центральным защитником, которых в России по пальцам одной руки можно пересчитать. В общем, мне сложно понять этот трансфер, — заявил Юран в интервью РБ Спорт.