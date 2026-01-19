Юран — об обмене Дивеева на Гонду: «Российский тренер не согласился бы на эту сделку»

— Думаю, что обмен Дивеева на Гонду — это личное желание Челестини. Не сомневаюсь, что российский тренер не согласился бы на эту сделку. Все‑таки Игорь является ведущим игроком ЦСКА и центральным защитником, которых в России по пальцам одной руки можно пересчитать. В общем, мне сложно понять этот трансфер, — заявил Юран в интервью РБ Спорт.