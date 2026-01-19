Главный тренер «Краснодара»: «Мы не хотим ставить русского футболиста, если иностранец сильнее»

— Все эти ограничения — не очень хорошо. Думаю, что когда искусственно вырастают зарплаты, потребности в русских игроках… Я не вижу в этом большого плюса. Батраков или Кисляк и так выиграли бы свое место в составе. Или Черников и Сперцян. Независимо, есть лимит или нет. Но такая реальность. Будем стараться быть к этому готовы.