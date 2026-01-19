Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
20:30
Кремонезе
:
Верона
Все коэффициенты
П1
2.58
X
2.99
П2
3.19
Футбол. Италия
22:45
Лацио
:
Комо
Все коэффициенты
П1
2.90
X
2.97
П2
2.83
Футбол. Англия
23:00
Брайтон
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
1.89
X
4.10
П2
3.83
Футбол. Испания
23:00
Эльче
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
2.29
X
3.33
П2
3.35
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
2
:
Барселона
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Лечче
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
2
:
Брест
1
П1
X
П2

Главный тренер «Краснодара»: «Мы не хотим ставить русского футболиста, если иностранец сильнее»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров в российской Премьер-Лиге.

Источник: Sport24

Сейчас в клубах РПЛ может быть до 13 иностранцев в заявке и до 8 — одновременно на поле. Лимит может быть ужесточен до схемы «5+5».

— Все эти ограничения — не очень хорошо. Думаю, что когда искусственно вырастают зарплаты, потребности в русских игроках… Я не вижу в этом большого плюса. Батраков или Кисляк и так выиграли бы свое место в составе. Или Черников и Сперцян. Независимо, есть лимит или нет. Но такая реальность. Будем стараться быть к этому готовы.

— Министр спорта говорит: «Смотрю на матчи — и непонятно, из какого чемпионата команда». Это же и про вашу команду, потому что у вас два россиянина и Эдик Сперцян. Вас не удивляет, что есть как минимум три команды РПЛ, которые так играют?

— Меня это не удивляет. Есть правила игры, мы играем по этим правилам. Я понимаю, почему вводят лимит — нет еврокубков, чтобы русские играли и развивались. Окей, мы подстроимся под любой лимит. Но сейчас мы не хотим делать искусственно — ставить русского футболиста, если иностранец сильнее. Это конкурентная среда. Кто выиграл — тот играет. Но будут другие правила — подстроимся под них, — заявил Мусаев в интервью «Это футбол, брат».

После осенней части сезона «Краснодар» лидирует в таблице РПЛ, набрав 40 очков в 18 матчах.