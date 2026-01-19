Главный тренер «Краснодара»: «Мы не хотим ставить русского футболиста, если иностранец сильнее»

Сейчас в клубах РПЛ может быть до 13 иностранцев в заявке и до 8 — одновременно на поле. Лимит может быть ужесточен до схемы «5+5».
— Все эти ограничения — не очень хорошо. Думаю, что когда искусственно вырастают зарплаты, потребности в русских игроках… Я не вижу в этом большого плюса. Батраков или Кисляк и так выиграли бы свое место в составе. Или Черников и Сперцян. Независимо, есть лимит или нет. Но такая реальность. Будем стараться быть к этому готовы.
— Министр спорта говорит: «Смотрю на матчи — и непонятно, из какого чемпионата команда». Это же и про вашу команду, потому что у вас два россиянина и Эдик Сперцян. Вас не удивляет, что есть как минимум три команды РПЛ, которые так играют?
— Меня это не удивляет. Есть правила игры, мы играем по этим правилам. Я понимаю, почему вводят лимит — нет еврокубков, чтобы русские играли и развивались. Окей, мы подстроимся под любой лимит. Но сейчас мы не хотим делать искусственно — ставить русского футболиста, если иностранец сильнее. Это конкурентная среда. Кто выиграл — тот играет. Но будут другие правила — подстроимся под них, — заявил Мусаев в интервью «Это футбол, брат».
После осенней части сезона «Краснодар» лидирует в таблице РПЛ, набрав 40 очков в 18 матчах.