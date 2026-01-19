Ричмонд
Мусаев рассказал о премиальных в «Краснодаре»: «За победы практически никогда не бывает»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о системе премиальных выплат в клубе.

Источник: Sport24

— У вас есть хорошие премиальные за чемпионство? Не надо сумму говорить. Просто: они хорошие?

— Да. Я думаю, что да.

— А просто за победы есть?

— Нет, за победы практически никогда не бывает. Футболисты просто знают, какой бонус за чемпионство.

— Это такая сумма, за которую интересно биться?

— Я думаю, да. У нас нет таких больших бонусов, как у «Зенита. Но в прошлом году Сергей Николаевич (Галицкий) добавил к бонусу, который был. За три-четыре тура до конца он мне говорил: “Давай объявлю, что бонус будет больше”. Я сказал: “Сергей Николаевич, мы сейчас уже бьемся не за бонус”, — заявил Мусаев в интервью “Это футбол, брат”.

После осенней части сезона «Краснодар» лидирует в таблице российской Премьер-Лиги, набрав 40 очков в 18 матчах.