Мусаев рассказал о премиальных в «Краснодаре»: «За победы практически никогда не бывает»

— Я думаю, да. У нас нет таких больших бонусов, как у «Зенита. Но в прошлом году Сергей Николаевич (Галицкий) добавил к бонусу, который был. За три-четыре тура до конца он мне говорил: “Давай объявлю, что бонус будет больше”. Я сказал: “Сергей Николаевич, мы сейчас уже бьемся не за бонус”, — заявил Мусаев в интервью “Это футбол, брат”.