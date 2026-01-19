Мусаев рассказал о премиальных в «Краснодаре»: «За победы практически никогда не бывает»

— У вас есть хорошие премиальные за чемпионство? Не надо сумму говорить. Просто: они хорошие?
— Да. Я думаю, что да.
— А просто за победы есть?
— Нет, за победы практически никогда не бывает. Футболисты просто знают, какой бонус за чемпионство.
— Это такая сумма, за которую интересно биться?
— Я думаю, да. У нас нет таких больших бонусов, как у «Зенита. Но в прошлом году Сергей Николаевич (Галицкий) добавил к бонусу, который был. За три-четыре тура до конца он мне говорил: “Давай объявлю, что бонус будет больше”. Я сказал: “Сергей Николаевич, мы сейчас уже бьемся не за бонус”, — заявил Мусаев в интервью “Это футбол, брат”.
После осенней части сезона «Краснодар» лидирует в таблице российской Премьер-Лиги, набрав 40 очков в 18 матчах.