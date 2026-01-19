Ричмонд
Дивеев объяснил, почему перешел из ЦСКА в «Зенит»: «Взвесил все “за” и “против”»

Новобранец «Зенита», защитник Игорь Дивеев подробно рассказал о переходе в петербургский клуб.

Источник: ФК "Зенит"

Неделю назад Дивеев перебрался в «Зенит» из московского ЦСКА, подписав контракт до лета 2029 года.

— А если говорить о принятии решения по поводу подписания контракта с «Зенитом» — как это было?

— Это происходило постепенно. Сначала был интерес со стороны «Зенита», о котором мне сказал мой агент. Обсудили этот момент с ним и семьей. Взвесили все «за» и «против», в итоге приняли решение.

— Когда узнали об интересе со стороны «Зенита»?

— Примерно в середине ноября.

— Что было на чашах весов?

— Хотелось нового вызова. Плюс конкуренция в «Зените» очень высокая, значит, будет, что доказывать, — заявил Дивеев в интервью «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 26-летний Игорь Дивеев провел за ЦСКА 19 матчей и забил 3 гола. На его счету 19 игр и 1 забитый мяч за сборную России.