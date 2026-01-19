Ричмонд
«Оренбург» разгромил узбекистанский «Сурхан» в товарищеском матче

«Оренбург» победил узбекистанский «Сурхан» в товарищеской игре на сборе в Турции.

Источник: Кадр из трансляции

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Футбольный клуб «Оренбург» обыграл узбекистанский «Сурхан» в товарищеском матче на сборе в турецком Белеке.

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу российской команды, в составе которой отличились Алешандре Жезус (52), забивший ударом из центрального круга Евгений Болотов (64), Павел Горелов (70) и Эмирджан Гюрлюк (82). У проигравших мяч на счету Стивена Чинеду (58).

«Оренбург» ушел на зимнюю паузу на предпоследнем, 15-м месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). В первом туре после перерыва команда 28 февраля примет тольяттинский «Акрон».