«Оренбург» разгромил узбекистанский «Сурхан» в товарищеском матче

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу российской команды, в составе которой отличились Алешандре Жезус (52), забивший ударом из центрального круга Евгений Болотов (64), Павел Горелов (70) и Эмирджан Гюрлюк (82). У проигравших мяч на счету Стивена Чинеду (58).