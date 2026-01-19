СМИ выяснили, сколько «Зениту» заплатят за трансфер Кассьерры

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Петербургский футбольный клуб «Зенит» получит 10 миллионов евро от бразильской команды «Атлетико Минейро» за трансфер колумбийского нападающего Матео Кассьерры, сообщает инсайдер Вене Касагранде в соцсети Х.
По информации источника, «Атлетико Минейро» заплатит за трансфер 7 миллионов, еще 3 миллиона евро причитаются в виде бонусов. Как отмечает инсайдер, 28-летний колумбиец подпишет контракт с новым клубом в ближайшие дни.
Кассьерра перешел в «Зенит» летом 2022 года из «Сочи» и стал с петербуржцами двукратным чемпионом России, обладателем Кубка и трижды — Суперкубка страны. В сезоне-2023/24 форвард с 21 мячом стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ). Всего в России он провел 150 матчей и забил 63 мяча. Также Кассьерра выступал за колумбийский «Депортиво» (Кали), нидерландский «Аякс» и португальский «Белененсеш».