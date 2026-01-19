Стали известны соперники «Спартака» на февральских сборах

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. «Спартак» сыграет с «Ростовом» в рамках февральского тренировочного сбора в Дубае, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба из Москвы.
Встреча пройдет 21 февраля. Также соперниками «Спартака» стали армянский «Пюник» (3 февраля), китайский «Далянь Профешнл» (7 февраля) и казахстанские «Астана» (10 февраля) и «Елимай» (23 февраля).
«Красно-белые» ушли на зимнюю паузу на шестом месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 29 очков. «Ростов» (21 очко) идет 11-м.
В первом туре после перерыва «Спартак» сыграет 1 марта на выезде с идущим последним в РПЛ «Сочи», ростовчане 28 февраля встретятся на выезде с лидером чемпионата «Краснодаром».