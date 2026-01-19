Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
2-й тайм
Кремонезе
0
:
Верона
0
Все коэффициенты
П1
4.30
X
1.70
П2
4.81
Футбол. Италия
22:45
Лацио
:
Комо
Все коэффициенты
П1
3.05
X
2.91
П2
2.76
Футбол. Англия
23:00
Брайтон
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.00
П2
3.79
Футбол. Испания
23:00
Эльче
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
2.43
X
3.16
П2
3.25
Футбол. Лига чемпионов
20.01
Кайрат
:
Брюгге
Все коэффициенты
П1
5.64
X
4.71
П2
1.64
Футбол. Лига чемпионов
20.01
Буде-Глимт
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
7.36
X
6.03
П2
1.38

Стали известны соперники «Спартака» на февральских сборах

«Спартак» на февральских сборах сыграет с «Ростовом» и еще четырьмя клубами.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. «Спартак» сыграет с «Ростовом» в рамках февральского тренировочного сбора в Дубае, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба из Москвы.

Встреча пройдет 21 февраля. Также соперниками «Спартака» стали армянский «Пюник» (3 февраля), китайский «Далянь Профешнл» (7 февраля) и казахстанские «Астана» (10 февраля) и «Елимай» (23 февраля).

«Красно-белые» ушли на зимнюю паузу на шестом месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 29 очков. «Ростов» (21 очко) идет 11-м.

В первом туре после перерыва «Спартак» сыграет 1 марта на выезде с идущим последним в РПЛ «Сочи», ростовчане 28 февраля встретятся на выезде с лидером чемпионата «Краснодаром».