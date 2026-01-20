«Зачем “Зенит” расстался с Лусиано? Дивеев не сильнее Эраковича. Джон Джон слабее Клаудиньо». Мнение Корнеева

Кассьерра — уже не боец!
— Давайте начнем с Жерсона, который провел за «Зенит» всего 15 матчей и перешел в «Крузейро». Что это было? Трансферный провал? Или Питер достойно вышел из положения?
— Это был очень негативный и поучительный опыт. «Зенит», считаю, в итоге смог достойно выйти из ситуации с минимальным минусом. При этом питерский клуб вернул себе большие средства. Я почти уверен, что бразильцы подписали полузащитника, чтобы продать его в Саудовскую Аравию либо до, либо после чемпионата мира. Никогда не поверю, что «Крузейро» в состоянии сам заплатить почти 30 миллионов за Жерсона!
— Опоздания Вендела на сбор «Зенита» уже стали мемом. Не расхолаживает ли такое поведение бразильца остальных игроков команды? Не слишком ли многое ему позволяется?
— Это как раз одна из самых больших проблем в «Зените», которую создают некоторые игроки из Бразилии. Причем не в первый раз! Тяжело управлять коллективом, если кто-то в нем на постоянной основе «исполняет» подобные вещи. Это как минимум непрофессионально и неуважительно по отношению к остальным игрокам. Если у Вендела нет веской причины, с этим уже нужно обязательно что-то делать!
— Было понимание, что зимой Кассьерра покинет команду?
— Да, в последнее время такой вариант читался почти каждое трансферное окно. Кассьерра уже не тот игрок, за которого нужно цепляться. Он давно не делает разницу.
— По-вашему, ему уже не хватало мотивации здесь играть? Свой максимум он показал?
— Ему не хватало игрового времени. А когда Кассьерра получал шансы, то выглядел не слишком убедительно. Так что предъявлять претензии он может только самому себе. Отсюда и недостаточная мотивация нападающего. Он не показал себя бойцом!
Лусиано точно усилит ЦСКА. Смущают травмы Дивеева
— Но нужно ли было «Зениту» расставаться с Лусиано?
— Вот здесь у меня возникают большие сомнения, так как Лусиано, в отличие от того же Кассьерры, был тем, кто всегда бился за место в составе. Меня действительно удивило то, что «Зенит» решил с ним расстаться.
— Правы ли те, кто говорит, что Лусиано не играл в «Зените» в этом сезоне прежде всего из-за лимита? Сергею Семаку нужно было выпускать трех русских футболистов в составе, и он нередко делал выбор в пользу Адамова, Глушенкова и Соболева (Мостового).
Для меня очевидно, что Лусиано как нападающий сильнее Соболева. Возможно, аргентинец, как вы говорите, и стал жертвой лимита. Впрочем, не он один…
— Как вам тогда обмен Лусиано на Дивеева? Какая из сторон — «Зенит» или ЦСКА — больше выиграла от сделки?
— На мой взгляд, больше выиграл ЦСКА, так как заполучил очень качественного нападающего. Считаю, Лусиано сможет вернуться на свой уровень, потому что у Челестини будет постоянно играть. Уверен, для армейцев это усиление.
Дивеев же далеко не идеален в обороне. Особенно это стало заметно после ухода Роши. Кроме того, Игорь нередко травмируется.
— Но «Зенит» приобрел игрока с российским паспортом.
— Все так. Но это не меняет моей точки зрения.
— Значит, вас смущает частый травматизм Дивеева? Как центральный защитник он сильнее Эраковича и Алипа?
— Конечно, смущает! По своим оборонительным качествам как защитник Дивеев не сильнее Эраковича и Алипа. Но у него есть другие преимущества — он эффективен на стандартах в чужой штрафной, забивает. Плюс российский паспорт.
Джон Джон не сильнее Клаудиньо. Райан, как и Луис Энрике, нестабилен
— Пишут, что «Зенит» вот-вот подпишет 23-летнего атакующего полузащитника из РБ «Брагантино» Джона Джона. Видели его в деле? Как оцените уровень?
— Джон очень креативный игрок, который действует по всему фронту атаки. Он здорово прибавил именно в «Брагантино». Но вот в «Палмейрас» выглядел, мягко говоря, скромно.
— По стилистике и функционалу он похож на Клаудиньо? Равноценная замена или даже сильнее?
— Да, у этих исполнителей схожий функционал. Но если сравнивать их уровень, то Клаудиньо я поставлю выше. Так что для меня это неравноценная замена.
— Джон Джон действительно стоит около 20 миллионов?
— На мой взгляд, нет. Но в Бразилии прекрасно понимают, что «Зенит» богатый клуб, который может себе позволить такие трансферы.
— После ухода Лусиано и Кассьерры Соболев теперь будет играть чаще?
— Да, больше. Но я не уверен, что это хорошая новость для поклонников «Зенита». Пока Соболев не убеждает.
— «Зенит» претендовал на Райана из «Васко да Гама», но форвард выбрал «Борнмут». Допускаете, что питерцы будут искать нападающего именно на южноамериканском рынке?
— Райан — молодой и очень талантливый игрок. При этом ментально похож на Луиса Энрике, который отличается нестабильностью в своей игре. Один день может показать фантастику, а в другой ты ищешь его на поле… Может, кстати, и хорошо, что не удалось его приобрести! Считаю, «Зенит» продолжит поиски форварда в Латинской Америке.
— А не следует ли сине-бело-голубым вновь попытаться подписать Даку из «Рубина»?
— Если бы «Зенит» сильно хотел Даку, то албанец уже был бы в питерском клубе. Но что-то произошло, и его кандидатура отвалилась. Хотя по своим качествам Даку точно подходит команде Семака. Это игрок для «Зенита».