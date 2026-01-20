Литвинов раскрыл, какой футбол Карседо ставит «Спартаку»: «Такой хотят видеть наши болельщики»

Ранее «Спартак» выкупил Карседо из кипрского «Пафоса» и подписал контракт с испанским специалистом до лета 2028 года.
— Уже начинаем понимать, что он требует. Видно, что он хочет на поле. Начинаются дни с теорий, он показывает, что хочет видеть, знакомимся потихоньку. У каждого есть изюминка, планы тренировок, но в общем и целом на сборах все занимаются физической подготовкой и как правильно тактически действовать.
Карседо подходит ко всем ребятам спросить, как дела, как состояние, старается индивидуально общаться. Сейчас очень тяжело. После отпуска всегда сложно начинать беговую работу. Но сборы для этого и созданы. У нас есть время набрать форму.
— Какой футбол хочет видеть Карседо?
— Пусть останется загадкой (смеется). В целом, комбинационный футбол, агрессивный — то, что хотят видеть наши болельщики. Он хочет, чтобы в обороне тоже все было четко и как можно игр на ноль, — заявил Литвинов в интервью «Матч ТВ».
После осенней части сезона «Спартак» занимает 6-е место в таблице российской Премьер-Лиги, набрав 29 очков в 18 матчах.