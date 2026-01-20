Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Буде-Глимт
0
:
Манчестер Сити
0
Все коэффициенты
П1
6.40
X
5.40
П2
1.40
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Копенгаген
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
4.11
X
3.55
П2
2.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Интер
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.30
П2
2.89
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Олимпиакос П
:
Байер
Все коэффициенты
П1
2.48
X
3.55
П2
2.90
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Реал
:
Монако
Все коэффициенты
П1
1.31
X
6.35
П2
9.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Спортинг
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
4.41
X
4.22
П2
1.75
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.61
П2
3.15
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Вильярреал
:
Аякс
Все коэффициенты
П1
1.58
X
5.85
П2
8.00
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Кайрат
1
:
Брюгге
4
П1
X
П2

Литвинов раскрыл, какой футбол Карседо ставит «Спартаку»: «Такой хотят видеть наши болельщики»

Защитник московского «Спартака» Руслан Литвинов поделился первыми впечатлениями от работы под руководством нового главного тренера красно-белых, испанца Хуана Карседо.

Источник: Соцсети

Ранее «Спартак» выкупил Карседо из кипрского «Пафоса» и подписал контракт с испанским специалистом до лета 2028 года.

— Уже начинаем понимать, что он требует. Видно, что он хочет на поле. Начинаются дни с теорий, он показывает, что хочет видеть, знакомимся потихоньку. У каждого есть изюминка, планы тренировок, но в общем и целом на сборах все занимаются физической подготовкой и как правильно тактически действовать.

Карседо подходит ко всем ребятам спросить, как дела, как состояние, старается индивидуально общаться. Сейчас очень тяжело. После отпуска всегда сложно начинать беговую работу. Но сборы для этого и созданы. У нас есть время набрать форму.

— Какой футбол хочет видеть Карседо?

— Пусть останется загадкой (смеется). В целом, комбинационный футбол, агрессивный — то, что хотят видеть наши болельщики. Он хочет, чтобы в обороне тоже все было четко и как можно игр на ноль, — заявил Литвинов в интервью «Матч ТВ».

После осенней части сезона «Спартак» занимает 6-е место в таблице российской Премьер-Лиги, набрав 29 очков в 18 матчах.