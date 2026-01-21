Не мороз, а солнце: как и где клубы РПЛ готовятся к возобновлению чемпионата

Чуть больше месяца остается до возобновления сезона в Российской премьер-лиге. Первый матч — уже 27 февраля: «Зенит» примет на своем поле калининградскую «Балтику». Подготовка к рестарту чемпионата уже началась. Подробнее о том, как и где топ-клубы РПЛ готовятся к возвращению в сезон, — в материале «Известий».
«Краснодар»
Действующие чемпионы России вышли из отпуска 14 января. Первый тренировочный сбор команда Мурада Мусаева проводит в Дубае, ОАЭ. Он продлится до 28 января. Второй сбор у «быков» также запланирован в Эмиратах, но в Абу-Даби — с 29 января по 21 февраля.
На данный момент у «Краснодара» запланирован только один матч в рамках первого сбора: 27 января южане сыграют с «Елимаем» из Казахстана.
На втором сборе, в Абу-Даби, «Краснодар» проведет полноценный предсезонный турнир — Зимний Кубок РПЛ. Там черно-зеленые встретятся с ЦСКА (3 февраля), «Зенитом» (6 февраля) и московским «Динамо» (10 февраля). После этого краснодарцы сыграют еще два контрольных матча: 17 февраля — снова с «Зенитом», а соперник на игру 21 февраля станет известен позднее.
«Зенит»
Вице-чемпионы России вернулись к тренировкам 15 января. На первый зимний сбор команда Сергея Семака отправилась в Доху, Катар. Но не в полном составе — без Вендела. Бразильский полузащитник сине-бело-голубых уже не первый раз опаздывает на сборы с командой, однако Семак не видит в этом серьезной проблемы.
«Другие игроки приезжают в своем режиме, включая Вендела, который готов платить за опоздание, нежели присутствовать и начинать вместе с командой. Ждем его в ближайшее время», — объяснил Семак.
На период первого тренировочного сбора «Зенит» анонсировал два товарищеских матча с китайским клубом «Шанхай Порт» в необычном формате. В первой игре, запланированной на 22 января, команды сыграют три тайма по 30 минут. Во второй встрече, которая пройдет 26 января, будет сыграно три тайма по 45 минут. Футболистам это даст больше игровой нагрузки, а тренерский штаб сможет задействовать максимальное количество человек, вызванных на сбор. Так что все будут только в плюсе.
Второй сбор «Зенита» пройдет в Абу-Даби. Там команда из Санкт-Петербурга примет участие в Зимнем Кубке РПЛ, где сыграет с московским «Динамо» (3 февраля), «Краснодаром» (6 февраля) и ЦСКА (10 февраля).
ЦСКА
Армейцы начали зимний сбор 13 января в Абу-Даби. На первом сборе команда Фабио Челестини проведет два товарищеских матча: 22 января — с «Акроном», а 25 января — с «Динамо Самарканд» из Узбекистана.
На втором сборе ЦСКА примет участие в Зимнем Кубке РПЛ: 3 февраля красно-синие сыграют с «Краснодаром», 6 февраля — с московским «Динамо», а 10 февраля — с «Зенитом».
В рамках третьего сбора ЦСКА проведет два матча: против «Ростова» и «Локомотива».
«Локомотив»
Все свои три тренировочных сбора «Локомотив» проведет в Абу-Даби. Первый сбор начался 13 января и завершится 24 января, второй запланирован на 28 января — 8 февраля, а третий — на
Два игрока «Локо» пропустили старт сборов: Сесар Монтес присоединился к команде 20 января, а Жерзино Ньямси прибудет в расположение красно-зеленых к началу второго сбора 28 января.
«Локомотив» уже провел один матч (против китайского «Чэнду Жунчэн»). 24 января «железнодорожники» встретятся с «Ростовом». По соперникам на второй и третий сбор информации пока нет.
«Спартак»
В 2026 году подготовка «Спартака» к весенней части сезона полностью пройдет в Дубае. 16 января красно-белые провели первую тренировку под руководством нового главного тренера — испанца Хуана Карлоса Карседо.
В Дубай «Спартак» отправился не в полном составе. Защитник Кристофер Ву и нападающий Тео Бонгонда получили отдых после выступления на Кубке Африки за сборные Камеруна и ДР Конго. Они прибудут к началу второго сбора, который пройдет с 27 января по 10 февраля. Даты третьего сбора —
Также ко второму сбору в команду вернется защитник Срджан Бабич, восстанавливающийся после операции на крестообразных связках.
На время второго и третьего сборов у «Спартака» запланировано пять товарищеских матчей: против армянского «Пюника» (3 февраля), китайского «Даляня» (7 февраля), казахской «Астаны» (10 февраля), «Ростова» (21 февраля) и еще одного соперника из Казахстана — «Елимая» (23 февраля).
«Динамо» Москва
Бело-голубые проведут всю подготовку к весенней части сезона в ОАЭ. 14 января стартовал первый сбор, который завершится 26 января. Там «Динамо» примет участие в товарищеском мини-турнире против двух китайских команд: «Шанхай Шэньхуа» (23 января) и «Ченду Жунчен» (26 января). Шанхайскую команду тренирует экс-наставник ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий.
Второй сбор «Динамо» пройдет с 29 января по 10 февраля. На нем команда проведет три матча. Третий, заключительный, сбор начнется 13 февраля и завершится 22 февраля. За это время «Динамо» сыграет еще два контрольных матча. Соперники по второму и третьему сбору станут известны позднее.
Алексей Михайлов