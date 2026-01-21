Не мороз, а солнце: как и где клубы РПЛ готовятся к возобновлению чемпионата

На период первого тренировочного сбора «Зенит» анонсировал два товарищеских матча с китайским клубом «Шанхай Порт» в необычном формате. В первой игре, запланированной на 22 января, команды сыграют три тайма по 30 минут. Во второй встрече, которая пройдет 26 января, будет сыграно три тайма по 45 минут. Футболистам это даст больше игровой нагрузки, а тренерский штаб сможет задействовать максимальное количество человек, вызванных на сбор. Так что все будут только в плюсе.