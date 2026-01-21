Элвир Рахимич: «Готов рассматривать предложения из России»

— Да, конечно. Я ведь провел там значительную часть сознательной жизни. Ну и русский язык, как видите, не забыл — и не собираюсь забывать никогда! Несколько лет назад мы с женой перебрались в Стамбул из-за наших пацанов, которым надо было здесь учиться и за которыми необходимо постоянно следить. Сейчас ребята подросли, повзрослели. Думаю, что семье теперь проще отпустить меня в Россию, тем более проблем с прямыми авиарейсами из Стамбула и обратно нет.