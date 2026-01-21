Элвир Рахимич: «Готов рассматривать предложения из России»

В разные годы и в российских источниках можно было встретить два варианта написания имени Рахимича. Одни называли его Элвером, другие Элвиром. Сам бывший армеец перед этим интервью четко обозначил: правильно — Элвир.
Получил интересный опыт в «Железничаре»
— Где вас застал мой звонок?
— В Стамбуле, где сейчас живу с женой и детьми. Здесь учатся наши сыновья: старший — в университете, младший — в школе.
— Последним местом работы у вас значится сараевский «Железничар», где занимали должность спортивного директора, хотя имеете тренерскую лицензию категории Pro. Почему так сложилось?
— Меня попросили выступить именно в таком качестве, и опыт «Железничара» оказался интересным. Отработал в этой роли сезон: мы заняли четвертое место в чемпионате, получив путевку в Лигу конференций. А ведь еще годом ранее клуб боролся за выживание в высшем дивизионе.
— А почему не остались в «Железничаре»?
— Прошлым летом и у меня, и у главного тренера разошлись мнения с руководством клуба по поводу дальнейшего сотрудничества — не такое уж редкое явление в футболе. Тренер уехал в Иорданию, а я сейчас здесь, в Турции.
— После окончания игровой карьеры вы до «Железничара» поработали в академии ЦСКА и в сборной Боснии. Дальше видите себя тренером или спортивным директором?
— Как вы верно заметили, у меня есть высшая тренерская лицензия. Так что с удовольствием вновь попробовал бы свои силы в таком качестве.
— Если будут приглашения из России, готовы их рассмотреть?
— Да, конечно. Я ведь провел там значительную часть сознательной жизни. Ну и русский язык, как видите, не забыл — и не собираюсь забывать никогда! Несколько лет назад мы с женой перебрались в Стамбул из-за наших пацанов, которым надо было здесь учиться и за которыми необходимо постоянно следить. Сейчас ребята подросли, повзрослели. Думаю, что семье теперь проще отпустить меня в Россию, тем более проблем с прямыми авиарейсами из Стамбула и обратно нет.
— В небольшом разговоре нельзя охватить ваши два десятка лет в нашей стране. Если кратко, то какие воспоминания самые яркие?
— Кратко точно не получится. Так что скажу так: самое главное достояние — это прекрасные люди. Мне и семье было комфортно в России, где мы чувствовали себя не как дома, а именно дома.
Благодарен Гаджиеву, Гинера по-прежнему зову папой
— Дорогу в Россию открыл вам в «Анжи» Гаджи Гаджиев. Общаетесь с ним сейчас?
— Да, конечно. Очень уважаю Гаджи Муслимовича. Именно он дал мне шанс проявить себя в чемпионате России. Без Гаджиева и того «Анжи» у меня не было бы стольких лет в ЦСКА. Ну, а про московский клуб можно и вовсе книгу написать.
— Вы по-прежнему называете Евгения Гинера папой?
— Конечно, а как иначе? Получить такого президента клуба — невероятная удача для футболиста. Понятно, что в разные сезоны с нами работали сильные и интересные тренеры, но главной объединяющей фигурой всегда оставался папа Ленорыч. Про него долго можно говорить в деталях, но отмечу главное — это человек слова, сама надежность. Я всегда знал, что нам с ним достаточно пожать друг другу руки, и все.
— Много ли предложений от иностранных клубов поступало вам за время выступления за ЦСКА? Куда могли уехать?
— У нас с Гинером был джентльменский договор: я до конца карьеры выступаю за ЦСКА. Да, на меня в разное время выходили люди с предложениями от немецких, голландских и турецких команд. Но эти варианты всерьез не рассматривал.
Семак — человечище!
— Сейчас трудно представить капитаном ЦСКА не Игоря Акинфеева. Но вы-то застали еще эпоху Сергея Семака.
— Что про него можно кратко сказать? Семак — это не просто человек, а человечище!
— Что ответите критикам и скептикам, которые называют Семака тренером-везунчиком: мол, с таким богатым «Зенитом» любой брал бы титулы?
— Дилетанты или завистники могут говорить что угодно. Это не влияет на масштаб личности Сэма. Семак — одна из знаковых фигур российского футбола ХХI века. Он был капитаном в клубах-чемпионах и в сборной России на успешном для вас Евро-2008. Сэм выступал за «ПСЖ», пусть это и не нынешняя суперкоманда. Семак шесть раз подряд брал чемпионство в роли главного тренера, выигрывал другие титулы.
Только того, что он хороший и добрый человек, недостаточно для всего этого. Нужно еще иметь целый набор профессиональных качеств, которые делают из такого положительного персонажа чемпиона во всех отношениях. Да, многим надоело, что «Зенит» побеждал год за годом, и поэтому ему желают провала. Но при чем тут Семак?! Своим трудом и преданностью футболу Сэм заслужил все то, что имеет сейчас.
Акинфеев и квартет легионеров
— Вы так много лет провели в нашем чемпионате, что хотел бы задать несколько вопросов о самых ярких фигурах, которых вы в нем встречали. О Семаке мы уже поговорили. Если вынести за скобки уникального Акинфеева, кого включили бы в тройку самых заметных партнеров по ЦСКА из россиян?
— Акинфеев — живая легенда, он может все первые три места занять! Троих мне точно не выделить, извините. Игнашевич, братья Березуцкие, Жирков, Дзагоев… А Женя Алдонин, разве нет? Дай бог ему и его родным сил и терпения, чтобы выдержать то, что свалилось на парня!
— Трио легионеров ЦСКА?
— А можно квартет? Вагнер Лав, Карвалью, Красич, Олич.
— Самые яркие соперники из числа россиян?
— Титов, Аршавин. Еще Лоськов, конечно.
— А из легионеров других клубов кого назовете?
— Данни, Домингес, Алекс.
— Самый запомнившийся опорный полузащитник?
— Как тут не назвать Тимощука? Человек ведь за саму «Баварию» поиграл, побеждал с ней не только в Бундеслиге, но и в Лиге чемпионов.
Садырин, Газзаев, Слуцкий и Романцев
— Кто из тренеров ЦСКА запомнился вам больше других?
— Меня позвал Павел Садырин, царствие ему небесное. Без его настойчивости и большой веры в меня футболист Рахимич не стал бы в ЦСКА тем, кем стал. Больше всех работал в Москве с настоящим мэтром Валерием Газзаевым. Именно с ним мы добились исторического успеха как для клуба, так и для всего российского футбола — взяли Кубок УЕФА. Разве такое забудешь? Разумеется, не могу не отметить Леонида Слуцкого: и играл под его руководством, и в штабе успел поработать, что было очень интересно.
— Тренеры-соперники?
— Ну тут все просто: Олег Романцев, Курбан Бердыев, Юрий Семин. Да, я застал «Спартак» Романцева уже на излете, но как не назвать человека, который создал самую яркую команду России 90-х годов?
Георгий Кудинов