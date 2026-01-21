Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Галатасарай
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.85
П2
2.18
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Карабах
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
3.09
X
3.87
П2
2.21
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Аталанта
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
1.81
X
3.76
П2
5.07
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Бавария
:
Юнион
Все коэффициенты
П1
1.12
X
8.60
П2
16.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Челси
:
Пафос
Все коэффициенты
П1
1.20
X
10.50
П2
20.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ювентус
:
Бенфика
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.84
П2
5.26
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Марсель
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
3.80
X
3.90
П2
1.98
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ньюкасл Юнайтед
:
ПСВ
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.97
П2
7.75
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Славия Пр
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
8.25
X
6.39
П2
1.42

«Алип сильнее». Капитана сборной Казахстана сравнили с новичком «Зенита»

Российский футбольный эксперт Александр Бубнов оценил расстановку сил в обороне санкт-петербургского «Зенита» и усомнился в превосходстве новичка команды Игоря Дивеева над действующими защитниками клуба, передают Vesti.kz со ссылкой на «Чемпионат».

Источник: ФК «Зенит»

По мнению аналитика, игроки линии обороны «сине-бело-голубых» выглядят убедительнее экс-футболиста ЦСКА.

Дивеев пополнил состав «Зенита» в текущее трансферное окно, перейдя из московского ЦСКА. Однако Бубнов считает, что капитан сборной Казахстана Нуралы Алип, а также Страхиня Эракович и Ванья Дркушич превосходят его по ключевым игровым качествам.

«Дивеев… Когда травмы… Он ещё и габаритный, и у него невысокая скорость. У него средняя скорость, и в этом проблема будет. И если брать Эраковича, Дркушича, Алипа, я считаю, что они сильнее. В том смысле, что они быстрее и лучше играют персонально, чем он. Нино не назвал? Ну он лидер», — заявил Бубнов в эфире YouTube-канала «Коммент. Шоу».

Напомним, Нуралы Алип выступает за «Зенит» с 2023 года после перехода из алматинского «Кайрата». За это время защитник сборной Казахстана трижды становился чемпионом России, выигрывал Кубок страны и три Суперкубка. В текущем сезоне Алип провёл 19 матчей во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.