«Алип сильнее». Капитана сборной Казахстана сравнили с новичком «Зенита»

По мнению аналитика, игроки линии обороны «сине-бело-голубых» выглядят убедительнее экс-футболиста ЦСКА.
Дивеев пополнил состав «Зенита» в текущее трансферное окно, перейдя из московского ЦСКА. Однако Бубнов считает, что капитан сборной Казахстана Нуралы Алип, а также Страхиня Эракович и Ванья Дркушич превосходят его по ключевым игровым качествам.
«Дивеев… Когда травмы… Он ещё и габаритный, и у него невысокая скорость. У него средняя скорость, и в этом проблема будет. И если брать Эраковича, Дркушича, Алипа, я считаю, что они сильнее. В том смысле, что они быстрее и лучше играют персонально, чем он. Нино не назвал? Ну он лидер», — заявил Бубнов в эфире YouTube-канала «Коммент. Шоу».
Напомним, Нуралы Алип выступает за «Зенит» с 2023 года после перехода из алматинского «Кайрата». За это время защитник сборной Казахстана трижды становился чемпионом России, выигрывал Кубок страны и три Суперкубка. В текущем сезоне Алип провёл 19 матчей во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.