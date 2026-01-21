Клуб РПЛ могут потребовать признать банкротом

В июле 2025 года Арбитражный суд Москвы по иску дочерней структуры корпорации «Ростех» ООО «РТ-Капитал» взыскал более 923 миллионов рублей с клуба. Согласно опубликованной в декабре 2025 года информации, судебные приставы уже завели на клуб исполнительное производство. По закону на то, чтобы вернуть деньги, у боссов команды есть пять дней, не считая самого первого. Тогда указывалось, что погасить задолженность надо до 6 декабря, но из-за того, что это выходной день, срок сдвигается — до 8 числа.