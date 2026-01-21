Ричмонд
Клуб РПЛ могут потребовать признать банкротом

«РТ-Капитал» через суд уведомил «Крылья Советов» о намерении признать самарский клуб, выступающий в Российской премьер-лиге (РПЛ), несостоятельным. Заявление компании появилось на официальном сайте «Федресурс».

Источник: ПФК «Крылья Советов»

Не ранее 5 февраля и не позднее 20 февраля «РТ Капитал» имеет право обратиться в арбитражный суд с требованием признать «Крылья» банкротом.

В июле 2025 года Арбитражный суд Москвы по иску дочерней структуры корпорации «Ростех» ООО «РТ-Капитал» взыскал более 923 миллионов рублей с клуба. Согласно опубликованной в декабре 2025 года информации, судебные приставы уже завели на клуб исполнительное производство. По закону на то, чтобы вернуть деньги, у боссов команды есть пять дней, не считая самого первого. Тогда указывалось, что погасить задолженность надо до 6 декабря, но из-за того, что это выходной день, срок сдвигается — до 8 числа.

В начале 2025 года стало известно, что дочерняя компания «Ростеха», «РТ-Капитал», подала в суд на футбольный клуб «Крылья Советов» с требованием вернуть долг в размере ₽897 млн. Срок погашения долга истек еще в 2016 году. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев указывал, что эта задолженность «искусственно поддерживалась в течение 10 лет», хотя клуб мог ее гасить. Однако с 2016 года обязательства не выполнялись, в связи с чем и было принято решение обратиться в суд.