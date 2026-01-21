Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Аталанта
1
:
Атлетик
1
Все коэффициенты
П1
11.00
X
3.10
П2
8.50
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Бавария
2
:
Юнион
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Челси
0
:
Пафос
0
Все коэффициенты
П1
1.53
X
3.00
П2
40.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Ювентус
2
:
Бенфика
0
Все коэффициенты
П1
1.02
X
5.30
П2
22.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Марсель
0
:
Ливерпуль
1
Все коэффициенты
П1
20.00
X
4.60
П2
1.30
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
2
:
ПСВ
0
Все коэффициенты
П1
1.02
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Славия Пр
2
:
Барселона
3
Все коэффициенты
П1
28.00
X
6.50
П2
1.80
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
1
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
3
:
Айнтрахт Ф
2
П1
X
П2

Фернандес заключил контракт с «Крыльями Советов»

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Испанский защитник Дани Фернандес заключил контракт с футбольным клубом «Крылья Советов», сообщается на сайте самарской команды.

Источник: vk.com/fckssamara

Сроки соглашения с 28-летним игроком не сообщаются.

В первой половине сезона-2025/26 Фернандес выступал за греческий «Астерас», в составе которого сыграл 15 матчей. В разные годы карьеры защитник выступал за юношеские и молодежные команды мадридского «Реала», испанские клубы «Мерида», «Фуэнлабрада», «Бадахос» и «Расинг». В сезоне-2024/25 Фернандес провел 24 встречи в составе «Химок».

По итогам осенней половины чемпионата России «Крылья Советов» с 17 очками занимают 12-е место в турнирной таблице.