На все деньги. На российском футбольном рынке дефицит россиян. Колонка Казакова

В истории с лимитом все переплелось, нет тем обособленных — но мы видим, что все наши топ-клубы уперлись в одну и ту же стену. Когда своя академия и молодежная команда, как бы эффектно они ни работали, не могут в массовом порядке выпустить исполнителей для удовлетворения титульных амбиций — будь то «Краснодар», «Зенит», «Спартак», «Локомотив». Особняком стоит ЦСКА. Но здесь тоже нужна пауза, чтобы понять: истории Кисляка, Лукина и Глебова — это истории одного года выпуска, когда сошлись звезды, или же у армейцев получится поставить производство сверхталантов на поток.