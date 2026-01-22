На все деньги. На российском футбольном рынке дефицит россиян. Колонка Казакова

Стоило пройти первой неделе зимних сборов, как вал трансферных новостей и слухов стал стремительно иссякать. И потихоньку на первый план начали выходить другие темы.
Какие?
Как ни странно — предстоящий лимит. Все вроде бы высказались, смирились, обрадовались, но эти реакции пока не приблизили наш футбольный мир к пониманию самой главной детали — каким конкретно будет новый формат. Общую модель представить реально, но, как всегда, дьявол кроется в деталях.
Зато, кажется, пришло понимание по смежному вопросу — что станет с рынком.
Опасения, что цены на российских футболистов — особенно тех, кто находится в обойме сборных, — поползут вверх, начали сбываться. Полмиллиарда рублей, в которые, как уверяют, ЦСКА обошелся юный уральский талант Воронов, сначала казались астрономической суммой — равно как и равнозначное предложение армейцев по акроновцу Пестрякову (которое красно-синие официально опровергают). Но жизнь показывает, что это не переплата, а данность — начало нового периода в нашем футболе.
Один клуб второй восьмерки в ответ на интерес к своему игроку от другого клуба второй восьмерки выставил за него ценник в 300 миллионов рублей. Хотя сам футболист пока не попадал даже в расширенный список кандидатов в национальную команду.
Паспорт? Дефицит игроков? Взлетевшие цены?
Вероятно, все вместе.
В недавнем интервью шоу «Это футбол, брат» главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев сказал, что а) «быки» рассматривают россиян и что б) внутренний рынок перегрет.
Поскольку речь о чемпионе, то эти слова заслуживают пристального внимания. Мы привыкли, что краснодарцы ориентированы на своих воспитанников и закупку топовых. И что россияне, перешедшие из других команд, оказываются футболистами даже не ротации, а замены — Кривцов, Козлов, Пальцев, Стежко (в порядке убывания). И что здесь даже не совпадение, а правило последних лет.
И вот оказывается, что «Краснодар» тоже активно ищет граждан РФ — говорили об интересе к Карпукасу и Денисову. Хотя, казалось, чемпион сегодня — самая защищенная в этом смысле команда лиги с академией, стабильно выпускающей качественный товар, особенно вратарей. Ищет, но пока не может найти — возможно, в том числе из-за взлетевших цен.
В истории с лимитом все переплелось, нет тем обособленных — но мы видим, что все наши топ-клубы уперлись в одну и ту же стену. Когда своя академия и молодежная команда, как бы эффектно они ни работали, не могут в массовом порядке выпустить исполнителей для удовлетворения титульных амбиций — будь то «Краснодар», «Зенит», «Спартак», «Локомотив». Особняком стоит ЦСКА. Но здесь тоже нужна пауза, чтобы понять: истории Кисляка, Лукина и Глебова — это истории одного года выпуска, когда сошлись звезды, или же у армейцев получится поставить производство сверхталантов на поток.
Так вот, после проверки временем оказалось, что ни один топ-клуб в России не может массово выдавать юные таланты, которые быстро начнут раскрываться в основном составе. Это нормально и типично для практически любой европейской страны.
Ненормально другое — то, что в моменте у нас есть всего три точки, где производство молодых дарований поставлено на поток. Который способен подпитывать если не собственные запросы, то хотя бы других клубов и лиг.
Какие? Если в алфавитном порядке: Краснодар, Москва, Санкт-Петербург. И все. На всю страну.
Логично, что в такой ситуации любой лимит подогреет рынок. Логично, что, вступив в эпоху с новыми правилами по числу легионеров, этот рынок к нему адаптируется и сбалансируется. Болезненным получится переходный период — но он в отдаленной перспективе может оказаться и благом. Если на серьезном уровне прозвучит вопрос о роли государства в подготовке инфраструктуры и образовательных практик по всей стране.
В ситуации, когда экономика, и не только России, но и мировая, переживает непростые времена в условиях турбулентности международной ситуации, наивно рассчитывать, что вопрос с появлением подобных центров получится решить быстро.
Как пример — Казань. Двукратный чемпион страны, столица мощного, в том числе и в плане спорта, региона. Которая с начала золотой эпохи Курбана Бердыева сумела дать только одну даже не звезду, а пока звездочку — защитника Рожкова. И это за отрезок почти в 20 лет.
Возможно, на карте появится еще одна точка — воссозданная «Акроном» академия Коноплева. Когда-то под патронажем Романа Абрамовича она работала как конвейер, прежде всего на нужды сборной. Возможно, тольяттинцы, приглашая Заура Тедеева, работавшего в «Ростове» с молодежной командой, хотели найти тренера, который был бы полностью погружен в дела академии. Но это исключение — поскольку клуб пока только привыкает быть своим в РПЛ. И пока все воспитанники «Акрона», кроме Пестрякова, — это еще только таланты в промежуточном статусе игрока основного состава.
Но это опять же частные деньги и личный взгляд владельца клуба Павла Морозова на то, где «Акрон» в этой стадии роста должен находить футболистов. Те же соседи по Самарской области из «Крыльев» выбрали иной путь — сначала чертановский, а затем после смены губернатора — новый. Где успешная академия — цель и задача, но до реализации жить да жить.
«Зенит» в среду вечером наделал много шума, объявив о появлении на сборе трех своих юных дарований — под первый контрольный матч года. Мечта, чтобы они были в клубе-гегемоне на постоянной основе и на заметных ролях, живет не один год. Но это пока авансы — всем троим. И возможность выстроить карьеру в другой команде — если посмотреть, сколько воспитанников петербуржцы продали за последние пару лет, впору говорить о конвейере.
Но найти россиянина себе в стартовый состав «Зениту» крайне тяжело. Как и «Краснодару» или «Спартаку».
Интересно, что станет с этим составом «Балтики» — кто через год в калининградском или другом клубе сможет выступать без потери качества. Особенно если вдруг разойдутся дороги команды-сенсации и ее нынешнего главного тренера Андрея Талалаева.
Цены растут. Игроков в нужном количестве пока нет. Мест, где они появляются, крайне мало.
Очень интересно, что изменит лимит — кроме перегрева рынка.
Илья Казаков