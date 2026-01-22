Главный трансфер зимы «Спартак» уже совершил. Какие еще могут быть изменения у красно-белых?

«Спартак» пока не делал покупок нынешней зимой, а слухов вокруг красно-белых минимум. Ждать ли взрыва чуть позже?
По моим сведениям, свой главный трансфер клуб уже совершил, выкупив у «Пафоса» главного тренера Хуана Карлоса Карседо. По футболистам же что-то грандиозное вряд ли произойдет. Прямо сейчас «Спартак» хорошо укомплектован, имея почти на каждой позиции по два игрока.
Да, нет прямого дублера у Умярова, но единственный, кто мог его заменить, Пруцев, уехал в «Локо» из-за недостатка игровой практики. Потому что Данил хочет играть, а Наиля при необходимости могут заместить Зобнин или Литвинов. «Спартаку» нет смысла содержать двух равноценных футболистов на одну позицию опорного — ребята этого профиля по ходу матчей меняются крайне редко.
Еще одна спорная позиция — левый вингер. Там под Маркиньосом тоже нет явного конкурента. Но слева может сыграть Бонгонда или, например, Дмитриев. Опять же бразилец, полностью залечивший травму, вряд ли подпустит кого-то к основному составу на длительное время.
Насколько я знаю, руководство «Спартака» в высокой степени удовлетворено составом команды. Карседо тоже готов работать с нынешним набором футболистов, что он практически прямо подтвердил в недавнем интервью: «Я доволен тем составом, который есть. Конечно, будем сейчас работать. В целом уверен, что команда с таким подбором футболистов может и должна быть выше в турнирной таблице».
Но испанцу понадобится время, чтобы составить полное впечатление о составе. Поэтому летом ничего исключать нельзя. В «Спартаке», в конце концов, есть футболисты, статус которых не определен. Как тот же Даниил Хлусевич. Россиянин отправился в глубочайший запас при Деяне Станковиче и заодно потерял место в составе сборной России. Но, как вы помните, у Хлусевича все здорово получалось при другом испанском тренере Гильермо Абаскале. Тогда казалось, что позиция левого защитника, на которой выступал Даниил, у «Спартака» забетонирована надолго. Но что-то пошло не так. В общем, и с Хлусевичем Карседо придется разобраться.
Однако, повторюсь, это скорее летний вопрос. По моей информации, в это трансферное окно «Спартак» не ставит задачи расстаться с кем-то из игроков во что бы то ни стало.
Хотя, как всегда, если по нескольким игрокам будут подходящие предложения — красно-белые рассмотрят эти варианты. Все зависит от того, на кого будет спрос и сколько будут готовы заплатить.
Что касается сделок на вход, то «Спартак» будет сосредоточен на российском рынке. Одна из главных целей — подготовка к лимиту. Приоритетные позиции — центральный защитник и левый вингер. Понятно, что в РПЛ игроков уровня красно-белых не так много, но нужно искать, поскольку с лета условия проведения чемпионата России с точки зрения легионерских позиций, судя по всему, изменятся.
Если резюмировать, то масштабной кампании этой зимой не будет. Состав, по мнению руководства красно-белых, укомплектован — и с этим трудно поспорить.
Покупать «Спартак», скорее всего, будет только россиян или игроков, не попадающих под лимит. Поэтому последние слухи про приход вингера «Бока Хуниорс» Эсекьеля Себальоса, как и про отъезд Маркиньоса в «Црвену Звезду», — полная ерунда. Во всяком случае, сейчас руководство красно-белых дает Карседо право разобраться с текущим составом, тем более испанец в первом интервью заявил, что его нынешняя команда сильнее той, что была в 2012-м, когда они в первый раз приняли «Спартак» с Унаи Эмери.
А ведь там, ни много ни мало, играли Макгиди, Эменике и Ромуло. Неплохо, правда?
Максим Никитин