Главный трансфер зимы «Спартак» уже совершил. Какие еще могут быть изменения у красно-белых?

Но испанцу понадобится время, чтобы составить полное впечатление о составе. Поэтому летом ничего исключать нельзя. В «Спартаке», в конце концов, есть футболисты, статус которых не определен. Как тот же Даниил Хлусевич. Россиянин отправился в глубочайший запас при Деяне Станковиче и заодно потерял место в составе сборной России. Но, как вы помните, у Хлусевича все здорово получалось при другом испанском тренере Гильермо Абаскале. Тогда казалось, что позиция левого защитника, на которой выступал Даниил, у «Спартака» забетонирована надолго. Но что-то пошло не так. В общем, и с Хлусевичем Карседо придется разобраться.