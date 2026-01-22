В РПЛ едет воспитанник «Реала», «Динамо» дожало покупку бразильца. Трансферные слухи дня

Что в России
«Динамо» объявило о трансфере защитника
Москвичи завершили первый зимний трансфер — за шесть миллионов евро подписали бразильского центрального защитника Давида Риккардо. По условиям сделки, еще один миллион евро предусмотрен в виде бонусов. Контракт 23-летнего футболиста рассчитан на четыре года с возможностью продления еще на один.
Ранее сообщалось, что ЦСКА и «Зенит» могут перехватить Риккардо у «Динамо», однако бело-голубые успешно завершили сделку. Бразилец провел в «Ботафого» год — за это время появился в 29 матчах во всех турнирах и забил один гол.
«Спартак» договаривается с полузащитником «Балтики»
Сразу несколько источников сообщило и попытках москвичей подписать хавбека «Балтики» Владислава Сауся. По информации телеграм-канала «Мутко против», «Спартак» предложил калининградцам 200 миллионов рублей — «Балтика» настаивает на 350. Также свой оффер отправил ЦСКА — в размере 250 миллионов рублей.
Как сообщает «РБ Спорт», переговоры между «Спартаком» и «Балтикой» продолжаются. По сведениям «Чемпионата», москвичи ознакомились с личными запросами Сауся и готовы их удовлетворить. В нынешнем сезоне Владислав провел 17 матчей в РПЛ и набрал 1+2 по системе «гол+пас».
ЦСКА подтвердил уход Вильягры
Полузащитник ЦСКА Родриго Вильягра проведет ближайший год в бразильском «Интернасьонале». Москвичи подтвердили уход аргентинца в аренду. Сообщается, что клубы согласовали условия возможного полноценного трансфера по истечении арендного договора. По некоторым данным, сумма выкупа составит в районе пяти миллионов долларов.
В нынешнем сезоне Родриго не имел четкого места в основе ЦСКА, к тому же клуб укрепил среднюю линию Дмитрием Бариновым. Чуть меньше, чем за год в Москве, Вильягра принял участие всего в 11 матчах во всех турнирах.
«Крылья Советов» взяли воспитанника «Реала»
Самарцы объявили о трансфере 28-летнего правого защитника Дани Фернандеса. Испанец перешел в «Крылья Советов» на правах свободного агента — его последним клубом являлся греческий «Астерас».
Ранее Фернандес уже выступал в РПЛ — в сезоне-24/25 играл за «Химки», в составе которых отметился четырьмя голевыми передачами в 24 матчах во всех турнирах. Дани несколько лет провел в академии мадридского «Реала» и числился в клубе до июля 2019-го.
«Нижний Новгород» хочет уругвайского форварда
Несколько южноамериканских журналистов сообщили о заинтересованности «Нижнего Новгорода» в 32-летнем нападающем Адриане Бальбоа. По сведениям инсайдера Сесара Луиса Мерло, «Расинг Авельянеда», за который выступает футболист, принял предложение «Нижнего» в размере одного миллиона долларов. Правда, клубы еще не решили вопрос по форме оплаты.
Уругваец в прошедшем сезоне отметился семью мячами в 40 играх во всех турнирах. Один из голов даже забил в Кубке Либертадорес, поразив чилийский «Коло-Коло». Вместе с командой он дошел до полуфинала самого престижного клубного турнира Южной Америки.
Что в Европе и мире
Тер Штеген покинул «Барселону»
«Барселона» и «Жирона» согласовали аренду 33-летнего вратаря Марка-Андре тер Штегена. Немец будет выступать за жиронцев до конца текущего сезона. Причем он не сможет сыграть против «Барселоны» в Ла Лиге, если «Жирона» не заплатит компенсацию — сумма неизвестна. Большую часть зарплаты Тер Штегену будет платить «Барса» — «Жирона» покроет лишь 500 тысяч евро.
Немец выступал за «Барселону» с лета 2014 года и за это время провел за клуб 423 матча во всех турнирах. Правда, в этом сезоне Марк-Андре появился на поле лишь раз — в Кубке Испании против «Гвадалахары» (2:0). Последние полтора года голкипер в основном восстанавливался после травм.
«Динамо» получит миллион евро за трансфер бывшего игрока
Бывший полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски близок к уходу из «Фенербахче» в «Ренн». По данным журналиста Фабриса Хокинса, французы достигли соглашения о трансфере за 10,5 миллионов евро — контракт рассчитан до лета 2029 года. В нынешнем сезоне 26-летний поляк набрал 2+2 в 26 матчах во всех турнирах.
Как сообщает «СЭ», «Динамо» получит часть денег от трансфера полузащитника в «Ренн». Речь идет 10% — то есть 1,05 миллиона евро. Себастьян выступал за москвичей на протяжении трех сезонов.
Автор: Артемий Кутейников