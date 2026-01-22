В РПЛ едет воспитанник «Реала», «Динамо» дожало покупку бразильца. Трансферные слухи дня

Ричмонд
Матч-центр
Футбол. Лига Европы
20:45
Болонья
:
Селтик
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.10
П2
5.60
Футбол. Лига Европы
20:45
Бранн
:
Мидтьюлланн
Все коэффициенты
П1
3.55
X
3.75
П2
2.08
Футбол. Лига Европы
20:45
Фенербахче
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.59
П2
2.95
Футбол. Лига Европы
20:45
Фейеноорд
:
Штурм
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.25
П2
6.60
Футбол. Лига Европы
20:45
Фрайбург
:
Маккаби
Все коэффициенты
П1
1.18
X
8.00
П2
17.00
Футбол. Лига Европы
20:45
Мальме
:
Црвена Звезда
Все коэффициенты
П1
3.80
X
3.80
П2
2.10
Футбол. Лига Европы
20:45
ПАОК
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.55
П2
3.00
Футбол. Лига Европы
20:45
Виктория Пл
:
Порту
Все коэффициенты
П1
4.60
X
3.56
П2
2.13
Футбол. Лига Европы
20:45
Янг Бойз
:
Лион
Все коэффициенты
П1
4.60
X
4.07
П2
1.86
Футбол. Лига Европы
23:00
Рома
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
2.12
X
3.65
П2
3.85
Футбол. Лига Европы
23:00
Брага
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.45
П2
2.64
Футбол. Лига Европы
23:00
Сельта
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
2.41
X
3.50
П2
3.10
Футбол. Лига Европы
23:00
Динамо З
:
ФКСБ
Все коэффициенты
П1
1.71
X
3.99
П2
5.05
Футбол. Лига Европы
23:00
Ференцварош
:
Панатинаикос
Все коэффициенты
П1
2.39
X
3.45
П2
3.10
Футбол. Лига Европы
23:00
Ницца
:
Гоу Эхед Иглз
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.10
П2
5.00
Футбол. Лига Европы
23:00
Рейнджерс
:
Лудогорец
Все коэффициенты
П1
2.06
X
3.73
П2
4.20
Футбол. Лига Европы
23:00
Зальцбург
:
Базель
Все коэффициенты
П1
2.34
X
3.90
П2
2.90
Футбол. Лига Европы
23:00
Утрехт
:
Генк
Все коэффициенты
П1
3.10
X
3.50
П2
2.42
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
2
:
Атлетик
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
2
:
Юнион
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Челси
1
:
Пафос
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ювентус
2
:
Бенфика
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Марсель
0
:
Ливерпуль
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
3
:
ПСВ
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Славия Пр
2
:
Барселона
4
П1
X
П2

В РПЛ едет воспитанник «Реала», «Динамо» дожало покупку бразильца. Трансферные слухи дня

Утренний дайджест.

Источник: ФК "Крылья Советов"

Что в России

«Динамо» объявило о трансфере защитника

Источник: ФК "Динамо" Москва

Москвичи завершили первый зимний трансфер — за шесть миллионов евро подписали бразильского центрального защитника Давида Риккардо. По условиям сделки, еще один миллион евро предусмотрен в виде бонусов. Контракт 23-летнего футболиста рассчитан на четыре года с возможностью продления еще на один.

Ранее сообщалось, что ЦСКА и «Зенит» могут перехватить Риккардо у «Динамо», однако бело-голубые успешно завершили сделку. Бразилец провел в «Ботафого» год — за это время появился в 29 матчах во всех турнирах и забил один гол.

«Спартак» договаривается с полузащитником «Балтики»

Источник: ФК "Балтика"

Сразу несколько источников сообщило и попытках москвичей подписать хавбека «Балтики» Владислава Сауся. По информации телеграм-канала «Мутко против», «Спартак» предложил калининградцам 200 миллионов рублей — «Балтика» настаивает на 350. Также свой оффер отправил ЦСКА — в размере 250 миллионов рублей.

Как сообщает «РБ Спорт», переговоры между «Спартаком» и «Балтикой» продолжаются. По сведениям «Чемпионата», москвичи ознакомились с личными запросами Сауся и готовы их удовлетворить. В нынешнем сезоне Владислав провел 17 матчей в РПЛ и набрал 1+2 по системе «гол+пас».

ЦСКА подтвердил уход Вильягры

Источник: РИА "Новости"

Полузащитник ЦСКА Родриго Вильягра проведет ближайший год в бразильском «Интернасьонале». Москвичи подтвердили уход аргентинца в аренду. Сообщается, что клубы согласовали условия возможного полноценного трансфера по истечении арендного договора. По некоторым данным, сумма выкупа составит в районе пяти миллионов долларов.

В нынешнем сезоне Родриго не имел четкого места в основе ЦСКА, к тому же клуб укрепил среднюю линию Дмитрием Бариновым. Чуть меньше, чем за год в Москве, Вильягра принял участие всего в 11 матчах во всех турнирах.

«Крылья Советов» взяли воспитанника «Реала»

Самарцы объявили о трансфере 28-летнего правого защитника Дани Фернандеса. Испанец перешел в «Крылья Советов» на правах свободного агента — его последним клубом являлся греческий «Астерас».

Ранее Фернандес уже выступал в РПЛ — в сезоне-24/25 играл за «Химки», в составе которых отметился четырьмя голевыми передачами в 24 матчах во всех турнирах. Дани несколько лет провел в академии мадридского «Реала» и числился в клубе до июля 2019-го.

«Нижний Новгород» хочет уругвайского форварда

Несколько южноамериканских журналистов сообщили о заинтересованности «Нижнего Новгорода» в 32-летнем нападающем Адриане Бальбоа. По сведениям инсайдера Сесара Луиса Мерло, «Расинг Авельянеда», за который выступает футболист, принял предложение «Нижнего» в размере одного миллиона долларов. Правда, клубы еще не решили вопрос по форме оплаты.

Уругваец в прошедшем сезоне отметился семью мячами в 40 играх во всех турнирах. Один из голов даже забил в Кубке Либертадорес, поразив чилийский «Коло-Коло». Вместе с командой он дошел до полуфинала самого престижного клубного турнира Южной Америки.

Что в Европе и мире

Тер Штеген покинул «Барселону»

Источник: AP 2024

«Барселона» и «Жирона» согласовали аренду 33-летнего вратаря Марка-Андре тер Штегена. Немец будет выступать за жиронцев до конца текущего сезона. Причем он не сможет сыграть против «Барселоны» в Ла Лиге, если «Жирона» не заплатит компенсацию — сумма неизвестна. Большую часть зарплаты Тер Штегену будет платить «Барса» — «Жирона» покроет лишь 500 тысяч евро.

Немец выступал за «Барселону» с лета 2014 года и за это время провел за клуб 423 матча во всех турнирах. Правда, в этом сезоне Марк-Андре появился на поле лишь раз — в Кубке Испании против «Гвадалахары» (2:0). Последние полтора года голкипер в основном восстанавливался после травм.

«Динамо» получит миллион евро за трансфер бывшего игрока

Бывший полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски близок к уходу из «Фенербахче» в «Ренн». По данным журналиста Фабриса Хокинса, французы достигли соглашения о трансфере за 10,5 миллионов евро — контракт рассчитан до лета 2029 года. В нынешнем сезоне 26-летний поляк набрал 2+2 в 26 матчах во всех турнирах.

Как сообщает «СЭ», «Динамо» получит часть денег от трансфера полузащитника в «Ренн». Речь идет 10% — то есть 1,05 миллиона евро. Себастьян выступал за москвичей на протяжении трех сезонов.

Автор: Артемий Кутейников