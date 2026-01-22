В РПЛ едет воспитанник «Реала», «Динамо» дожало покупку бразильца. Трансферные слухи дня

Немец выступал за «Барселону» с лета 2014 года и за это время провел за клуб 423 матча во всех турнирах. Правда, в этом сезоне Марк-Андре появился на поле лишь раз — в Кубке Испании против «Гвадалахары» (2:0). Последние полтора года голкипер в основном восстанавливался после травм.