Титов объяснил, почему «Спартак» делает ставку на иностранцев: «Все взгляды устремлены на запад»

— «Спартак» нашего времени и современный — это разные истории. Тогда Романцев был и президентом, и главным тренером в одном лице. Он собирал команду под себя. Но уже давно сложилось так, что спортивный блок самостоятельно принимает решения, а главный тренер может лишь попросить об усилении. Спортивное направление в «Спартаке» — за иностранцами, поэтому все взгляды и устремлены на запад. Раз такая система сложилась, нужно с этим смириться. Сегодня она выглядит так, посмотрим, что будет через год, через пять лет, — сказал Титов «СЭ».