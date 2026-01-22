Титов объяснил, почему «Спартак» делает ставку на иностранцев: «Все взгляды устремлены на запад»

Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
20:45
Болонья
:
Селтик
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.10
П2
5.60
Футбол. Лига Европы
20:45
Бранн
:
Мидтьюлланн
Все коэффициенты
П1
3.55
X
3.75
П2
2.08
Футбол. Лига Европы
20:45
Фенербахче
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.59
П2
2.94
Футбол. Лига Европы
20:45
Фейеноорд
:
Штурм
Все коэффициенты
П1
1.44
X
5.41
П2
6.82
Футбол. Лига Европы
20:45
Фрайбург
:
Маккаби
Все коэффициенты
П1
1.19
X
8.00
П2
17.00
Футбол. Лига Европы
20:45
Мальме
:
Црвена Звезда
Все коэффициенты
П1
3.80
X
3.80
П2
2.10
Футбол. Лига Европы
20:45
ПАОК
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.55
П2
3.10
Футбол. Лига Европы
20:45
Виктория Пл
:
Порту
Все коэффициенты
П1
4.70
X
3.60
П2
2.13
Футбол. Лига Европы
20:45
Янг Бойз
:
Лион
Все коэффициенты
П1
4.70
X
4.07
П2
1.86
Футбол. Лига Европы
23:00
Рома
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.65
П2
3.85
Футбол. Лига Европы
23:00
Брага
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.45
П2
2.64
Футбол. Лига Европы
23:00
Сельта
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.50
П2
3.10
Футбол. Лига Европы
23:00
Динамо З
:
ФКСБ
Все коэффициенты
П1
1.71
X
3.99
П2
5.05
Футбол. Лига Европы
23:00
Ференцварош
:
Панатинаикос
Все коэффициенты
П1
2.39
X
3.45
П2
3.10
Футбол. Лига Европы
23:00
Ницца
:
Гоу Эхед Иглз
Все коэффициенты
П1
1.99
X
4.10
П2
5.00
Футбол. Лига Европы
23:00
Рейнджерс
:
Лудогорец
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.75
П2
4.20
Футбол. Лига Европы
23:00
Зальцбург
:
Базель
Все коэффициенты
П1
2.34
X
3.90
П2
2.90
Футбол. Лига Европы
23:00
Утрехт
:
Генк
Все коэффициенты
П1
3.03
X
3.50
П2
2.45
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аталанта
2
:
Атлетик
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бавария
2
:
Юнион
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Челси
1
:
Пафос
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ювентус
2
:
Бенфика
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Марсель
0
:
Ливерпуль
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
3
:
ПСВ
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Славия Пр
2
:
Барселона
4
П1
X
П2

Титов объяснил, почему «Спартак» делает ставку на иностранцев: «Все взгляды устремлены на запад»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» высказался об иностранцах в красно-белой команде.

Источник: ФК Спартак

— «Спартак» нашего времени и современный — это разные истории. Тогда Романцев был и президентом, и главным тренером в одном лице. Он собирал команду под себя. Но уже давно сложилось так, что спортивный блок самостоятельно принимает решения, а главный тренер может лишь попросить об усилении. Спортивное направление в «Спартаке» — за иностранцами, поэтому все взгляды и устремлены на запад. Раз такая система сложилась, нужно с этим смириться. Сегодня она выглядит так, посмотрим, что будет через год, через пять лет, — сказал Титов «СЭ».

После 18 туров «Спартак» с 29 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.