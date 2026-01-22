Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
20:45
Болонья
:
Селтик
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.10
П2
5.60
Футбол. Лига Европы
20:45
Бранн
:
Мидтьюлланн
Все коэффициенты
П1
3.57
X
3.79
П2
2.04
Футбол. Лига Европы
20:45
Фенербахче
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.57
П2
2.86
Футбол. Лига Европы
20:45
Фейеноорд
:
Штурм
Все коэффициенты
П1
1.44
X
5.41
П2
6.82
Футбол. Лига Европы
20:45
Фрайбург
:
Маккаби
Все коэффициенты
П1
1.21
X
7.47
П2
17.00
Футбол. Лига Европы
20:45
Мальме
:
Црвена Звезда
Все коэффициенты
П1
3.75
X
3.80
П2
2.10
Футбол. Лига Европы
20:45
ПАОК
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.57
П2
3.16
Футбол. Лига Европы
20:45
Виктория Пл
:
Порту
Все коэффициенты
П1
4.96
X
3.70
П2
2.13
Футбол. Лига Европы
20:45
Янг Бойз
:
Лион
Все коэффициенты
П1
4.70
X
4.07
П2
1.86
Футбол. Лига Европы
23:00
Рома
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
2.18
X
3.61
П2
3.85
Футбол. Лига Европы
23:00
Брага
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.45
П2
2.61
Футбол. Лига Европы
23:00
Сельта
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.50
П2
3.10
Футбол. Лига Европы
23:00
Динамо З
:
ФКСБ
Все коэффициенты
П1
1.71
X
3.99
П2
5.05
Футбол. Лига Европы
23:00
Ференцварош
:
Панатинаикос
Все коэффициенты
П1
2.39
X
3.45
П2
3.10
Футбол. Лига Европы
23:00
Ницца
:
Гоу Эхед Иглз
Все коэффициенты
П1
2.09
X
4.10
П2
5.00
Футбол. Лига Европы
23:00
Рейнджерс
:
Лудогорец
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.79
П2
4.20
Футбол. Лига Европы
23:00
Зальцбург
:
Базель
Все коэффициенты
П1
2.24
X
3.94
П2
3.10
Футбол. Лига Европы
23:00
Утрехт
:
Генк
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.50
П2
2.42

Футболист не поехал на сборы «Динамо» из-за проблем с документами

Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев отметил, что Скопинцев будет оштрафован за опоздание на сбор.

Источник: РБК Спорт

Полузащитник московского «Динамо» Дмитрий Скопинцев не смог поехать на сборы московского «Динамо» в Абу-Даби из-за проблем с документами. Об этом журналистам сообщил генеральный директор футбольного клуба Павел Пивоваров.

«Мы на связи со Скопинцевым. Проблема его отсутствия на сборе техническая, она неприятная. Причина в документе. Мы разбираемся», — рассказал Пивоваров.

В свою очередь, главный тренер «Динамо» Ролан Гусев отметил, что Скопинцев будет оштрафован за опоздание на сбор.

«Динамо» в рамках турнира BetBoom Dynamo Global Challenge в Абу-Даби проведет матчи с китайскими «Шанхай Шэньхуа» (23 января) и «Чэнду Жунчэн» (26 января). Главным тренером «Шанхай Шэньхуа» является экс-наставник сборной России Леонид Слуцкий.

В текущем сезоне 28-летний Скопинцев провел за клуб 20 игр во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи.

«Динамо» после 18 туров занимает десятую строчку турнирной таблицы РПЛ. На счету клуба 21 очко.