«У “Динамо” еще есть шансы на трофей!» Пресс-конференция Гусева, Пивоварова и Слуцкого

В каждой из этих стран лимит [на легионеров] жестче, чем в российской лиге. Даже когда меня спрашивают про «Шанхай», о том, как бы он выступал в РПЛ, — это очень абстрактная тема. Любой российской команде было бы сложно быть успешной с лучшими командами Саудовской Аравии, которые присоединяются к турниру начиная с четвертьфинала.