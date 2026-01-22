«У “Динамо” еще есть шансы на трофей!» Пресс-конференция Гусева, Пивоварова и Слуцкого

В четверг, 22 января, состоялась большая пресс-конференция перед стартом турнира BetBoom Dynamo Global Challenge. Бело-голубые представили новичка команды Давида Рикардо, а также Романа Шаронова, Юрия Жиркова, Агустина Киильяборду и Хуана Гомеса, которые будут помогать Ролану Гусеву.
В пятницу команда Гусева сыграет с «Шанхай Шэньхуа», который тренирует Леонид Слуцкий. Российский специалист также присутствовал на брифинге и ответил на вопросы журналистов.
Корреспондент «СЭ» записал главные цитаты.
Газзаев войдет в консультативный совет «Динамо»
— По решению совета директоров и руководства клуба Гусев был назначен главным тренером до конца сезона, — начал гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров. — Ролан Александрович — воспитанник, перспективный тренер, тот человек, на которого мы рассчитываем. Совместно сформировали тренерский штаб, который будет вести клуб к спортивным результатам.
Ролан Гусев: — Хотел бы поблагодарить руководство клуба за оказанное мне доверие. Практически все, что хотел, я получил. Прежде всего помощников в тренерском штабе. Павел Константинович шел навстречу по любым вопросам.
В первую очередь исходил из того, чтобы был штаб единомышленников. Выработали единую концепцию подготовки команды, чтобы игроки понимали требования, в какой футбол мы хотим играть. С 1 марта вашей задачей будет либо нас критиковать, либо хвалить.
Роман Шаронов: — Для меня большая честь стать частью такого великого клуба. Впечатления самые положительные. Мы с первого дня включились в работу. Будем делать все, чтобы добиться необходимого нам результата.
Юрий Жирков: — Рад вернуться в клуб. Большое спасибо руководству за доверие. Сделаем все возможное, чтобы помочь команде стать лучше.
— Какие у клуба задачи на оставшуюся часть сезона?
Гусев: — Для нас каждая игра — это финал. Мы обязаны подниматься выше в таблице. Те футболисты, которые находятся в московском «Динамо», достойны большего. На каждый матч будем выходить как на последний.
— Какие обязанности в вашем штабе у Шаронова и Жиркова?
Гусев: — Мы выработали единую концепцию. У каждого есть определенный функционал: Роман как никто другой разбирается в своей профильной позиции, в тактике. Но это не значит, что он будет заниматься только обороной. Шаронов также помогает нам по тактике в атаке и в среднем блоке.
Юрий Валентинович тоже может внести коррективы по каким-то аспектам игры. У всех единое понимание по требованиям, видению футбола.
— Почему в штабе не остался Паршивлюк?
Гусев: — Он большой профессионал, прекрасный человек. Но на сегодняшний день я свой тренерский штаб вижу таким.
Пивоваров: — Мы предлагали Паршивлюку тренерскую работу в других блоках. Он амбициозный специалист, расстались по обоюдному согласию.
— Что с Макаровым, который был сослан в «Динамо-2»?
Гусев: — Макаров тренируется. Продолжает подготовку.
Пивоваров: — Его контракт заканчивается в ближайшее время. Ожидаем каких-то действий с его стороны. Надеемся, они будут согласованы с клубом и пойдут ему на пользу. Что касается высказываний [о желании уйти, если останется штаб Гусева], то это была инициатива Макарова — так поступить.
— Войдет ли Валерий Газзаев в руководство клуба?
Гусев: — Мы постоянно на связи с Газзаевым. Сейчас всегда с ним советуюсь по тем или иным вопросам. Тренерский штаб у нас уже сформирован. Валерий Георгиевич помощником не захотел бы быть, это не в его принципах.
Недавно с ним встречались. Он мне передал много своих конспектов, всегда смотрю их, перечитываю.
Пивоваров: — Валерий Георгиевич — величина в нашем футболе, вписал свое имя в историю. В том числе он работал в «Динамо». По решению председателя консультативного совета он в ближайшее время войдет в этот орган.
— Почему в штабе не остался Луис Мартинес? Как выбирали нового тренера по физической подготовке?
Гусев: — Не хотел бы комментировать. Это все в прошлом. Руководство клуба помогало в выборе нового тренера по физической подготовке. Было важно не ошибиться. Я был давно наслышан о Киильяборде, потому что он знаком с экс-игроком ЦСКА Осмаром Феррейрой. Что касается Хуана Гомеса, то он работал с Симеоне.
— Когда в расположение «Динамо» прибудет Скопинцев?
Пивоваров: — Мы на связи с ним. Сейчас идут разбирательства. Надеюсь, что он приедет в ближайшее время и мы об этом расскажем.
Гусев: — Скопинцев будет оштрафован.
— Кто будет нести ответственность, если у Ролана Гусева не получится?
Гусев: — Я буду нести ответственность. Меня просто выгонят, и все!
Пивоваров: — Решение принято советом директоров, инициатива — спортивного департамента. В решении участвовало высшее руководство клуба.
Меня хотел «Торино», но я решил перейти в «Динамо»
— Как договаривались о трансфере Давида Рикардо?
Пивоваров: — При том количестве созданных моментов у наших ворот достаточно высок процент пропущенных мячей. Возможно, это связано с тактикой, физикой. Обращали внимание на необходимость усиления линии обороны. Нашли достойного кандидата, Давида Рикардо.
У него отличные физические данные, хорошо сыграл в высшей бразильской лиге, проявил себя в качестве надежного защитника. Оперативно провели переговоры с коллегами из «Ботафого». Очень рассчитываем, что Давид поможет команде выполнить спортивные задачи. У нас еще есть шансы на трофей.
Гусев: — Мы очень рады видеть Давида в нашей команде. Надеюсь, он приложит максимум усилий, чтобы помочь нам добиться тех результатов, которые мы требуем от команды.
Прекрасно знаю его качества: пересмотрел много видео с его участием. Он может сыграть не только центрального защитника в левой зоне, но и выйти на фланге.
Давид Рикардо: — Благодарю клуб, очень рад, что я сейчас в «Динамо». У меня были другие предложения, но бело-голубые всегда являлись приоритетным вариантом. Уверен, я сделал правильный выбор.
— Общался ли ты с Рубенсом или Бителло перед переходом?
— Я ни с кем не говорил. Играл против Рубенса, знал Артура и Бителло.
— У тебя же было предложение от «Торино».
— В «Динамо» представили очень хороший спортивный проект. Я понимаю, насколько это великий клуб. До подписания меня очень хотел «Торино». Решил отказаться от их предложения и перебраться в «Динамо».
Мне неизвестно о переговорах со «Спартаком»
— Что для вас значит турнир BetBoom Dynamo Global Challenge?
Леонид Слуцкий: — Для нас и болельщиков это будет максимально полезный опыт. Спасибо за приглашение. Для нас всегда интересно играть не только в азиатской Лиге чемпионов.
Пивоваров: — Мы впервые выходим на территорию зимних сборов, где совместно с нашими партнерами проводим международный турнир. Большое спасибо клубам из Китая, что согласились принять в нем участие. Думаю, турнир укрепит отношения между болельщиками из России и Китая, да и между странами.
Гусев: — В первую очередь через эти игры мы подготовимся к чемпионату. У нас нет обширной информации о китайском футболе. Из общения с Васей Березуцким многое узнаю. Посмотрели пару игр с участием этих команд.
— Был ли у вас конфликт со Слуцким?
Гусев: — Услышал критику со стороны Слуцкого и других коллег — уже высказывался на этот счет. Не вижу смысла дальше это развивать.
Слуцкий: — Каждый из нас имеет право высказывать свою точку зрения. Здесь не было никакого личного позыва или чего-то еще. Гусев — молодой специалист, мне кажется, это нормальная рабочая ситуация.
— Заявление Гусева с извинениями — личная инициатива Ролана?
Пивоваров: — Я прочитал его уже в СМИ. Это инициатива Ролана Александровича. Здесь мы даем тренеру свободу слова.
Гусев: — Когда по тебе прошлись, не отреагировать было невозможно.
— Леонид Викторович, что вы знаете о «Динамо»?
Слуцкий: — Какие-то матчи «Динамо» смотрел. Имею достаточно глубокое представление о российских клубах. Как бы выступило «Динамо» в азиатской Лиге чемпионов? Все зависит от того, куда бы теоретически попало «Динамо». В азиатской части доминируют японские, корейские команды. Здесь не очень корректно сравнивать.
В каждой из этих стран лимит [на легионеров] жестче, чем в российской лиге. Даже когда меня спрашивают про «Шанхай», о том, как бы он выступал в РПЛ, — это очень абстрактная тема. Любой российской команде было бы сложно быть успешной с лучшими командами Саудовской Аравии, которые присоединяются к турниру начиная с четвертьфинала.
— Была информация, что с вами вел переговоры «Спартак».
— Мне об этом ничего не известно.
Микеле Антонов