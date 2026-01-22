«Зенит» разгромил «Шанхай Порт» на зимних сборах в Дохе

Команды сыграли три тайма по 30 минут.
Голы сине-бело-голубых забили Луис Энрике, Педро, Александр Соболев и Александр Ерохин. Автором единственного забитого мяча китайской команды стал Лян Жин Хон.
«Зенит» ушел на зимнюю паузу на втором месте в турнирной таблице чемпионата России с 39 очками. Питерцы уступают лидирующему «Краснодару» одно очко.
«Шанхай Порт» стал победителем китайской Суперлиги в сезоне-2025. Команда в борьбе за золотые медали на два очка опередила «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий.
