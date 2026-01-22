Ричмонд
Алип помог «Зениту» оформить первый разгром в 2026 году

Санкт-петербургский «Зенит» уверенно начал 2026 год, проведя первый контрольный матч в рамках учебно-тренировочного сбора перед возобновлением сезона российской премьер-лиги (РПЛ), сообщают Vesti.kz.

Источник: Чемпионат.com

Соперником «сине-бело-голубых» стал китайский клуб «Шанхай Порт», а встреча завершилась убедительной победой российского чемпиона — 4:1.

Уже в первом тайме «Зенит» заложил прочный фундамент успеха. На 11-й минуте счёт в матче открыл Луис Энрике, а спустя девять минут преимущество команды увеличил Педро.

После перерыва петербуржцы продолжили контролировать ход встречи и довели дело до разгрома. Во втором тайме отличились Александр Соболев (71-я минута) и Александр Ерохин (81), оформившие результат — 4:0. Однако в концовке встречи гости из Китая сумели отыграть один мяч, зафиксировав итоговый счёт на табло — 4:1.

Отметим, что участие в этом матче также принял капитан сборной Казахстана Нуралы Алипа. Защитник «Зенита» вышел на поле в начале второго тайма и провёл оставшееся время без замен, приняв участие в уверенной победе своей команды.

