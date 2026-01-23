Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
завершен
Рома
2
:
Штутгарт
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Брага
1
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Сельта
2
:
Лилль
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Динамо З
4
:
ФКСБ
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ференцварош
1
:
Панатинаикос
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ницца
3
:
Гоу Эхед Иглз
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Рейнджерс
1
:
Лудогорец
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Зальцбург
3
:
Базель
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Утрехт
0
:
Генк
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Болонья
2
:
Селтик
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Бранн
3
:
Мидтьюлланн
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фенербахче
0
:
Астон Вилла
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фейеноорд
3
:
Штурм
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фрайбург
1
:
Маккаби
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мальме
0
:
Црвена Звезда
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ПАОК
2
:
Бетис
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Виктория Пл
1
:
Порту
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Янг Бойз
0
:
Лион
1
П1
X
П2

Дивеев после дебютного матча за «Зенит»: «Хорошо понимаем друг друга с партнерами»

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев поделился впечатлениями от первой игры за сине-бело-голубых и оценил взаимодействие с партнерами по новой команде.

Источник: T.ME/PFCCSKAMOSCOW

22 января футболист принял участие в товарищеском матче против «Шанхай Порт» (4:1). Он вышел на игру в стартовом составе «Зенита» и провел на поле один тайм.

«Интересный матч. В первом тайме мы больше контролировали мяч, было очень много подходов, которые надо было реализовать. Я уже на протяжении недели в команде — друг друга хорошо понимаем, с Нино у нас уже есть взаимодействие. Я знаю, когда он “выдергивается”, я его страхую, и наоборот. С Мантуаном — то же самое. Все хорошо в этом плане», — приводит пресс-служба «Зенита» слова Дивеева.

Также защитник ответил, насколько серьезное сопротивление оказал соперник.

«Не сказал бы, чтобы сопротивление было высоким, но все равно они готовятся к чемпионату, идет ротация состава. Хорошая команда, на мяче пытаются играть, низом выходить из обороны. Чтобы какие-то были моменты у них… Наверное, такого не вспомню», — добавил он.

«Зенит» объявил о переходе из ЦСКА 26-летнего Дивеева 11 января. Взамен в московский клуб перешел нападающий Лусиано Гонду.