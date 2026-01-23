Дивеев после дебютного матча за «Зенит»: «Хорошо понимаем друг друга с партнерами»

22 января футболист принял участие в товарищеском матче против «Шанхай Порт» (4:1). Он вышел на игру в стартовом составе «Зенита» и провел на поле один тайм.
«Интересный матч. В первом тайме мы больше контролировали мяч, было очень много подходов, которые надо было реализовать. Я уже на протяжении недели в команде — друг друга хорошо понимаем, с Нино у нас уже есть взаимодействие. Я знаю, когда он “выдергивается”, я его страхую, и наоборот. С Мантуаном — то же самое. Все хорошо в этом плане», — приводит пресс-служба «Зенита» слова Дивеева.
Также защитник ответил, насколько серьезное сопротивление оказал соперник.
«Не сказал бы, чтобы сопротивление было высоким, но все равно они готовятся к чемпионату, идет ротация состава. Хорошая команда, на мяче пытаются играть, низом выходить из обороны. Чтобы какие-то были моменты у них… Наверное, такого не вспомню», — добавил он.
«Зенит» объявил о переходе из ЦСКА 26-летнего Дивеева 11 января. Взамен в московский клуб перешел нападающий Лусиано Гонду.