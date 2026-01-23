Дивеев после дебютного матча за «Зенит»: «Хорошо понимаем друг друга с партнерами»

«Интересный матч. В первом тайме мы больше контролировали мяч, было очень много подходов, которые надо было реализовать. Я уже на протяжении недели в команде — друг друга хорошо понимаем, с Нино у нас уже есть взаимодействие. Я знаю, когда он “выдергивается”, я его страхую, и наоборот. С Мантуаном — то же самое. Все хорошо в этом плане», — приводит пресс-служба «Зенита» слова Дивеева.