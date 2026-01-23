Полузащитник «Динамо» Макаров близок к переходу в «Кайсериспор»

Турецкий клуб хотел бы взять 27-летнего россиянина в аренду на полгода — до лета 2026 года, когда полузащитник станет свободным агентом. Стороны близки к соглашению.
В данный момент по решению московского клуба Макаров тренируется с «Динамо-2». 6 декабря 2025 года футболист заявил, что собирается покинуть московский клуб, если главным тренером команды останется Ролан Гусев. 23 декабря руководство бело-голубых объявило о том, что Гусев, который был и.о. главного тренера после отставки Валерия Карпина, продолжит работу с командой до конца сезона-2025/26.
«Кайсериспор» в чемпионате Турции после 18 туров идет на 16-м месте.
Узнать больше по теме
Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.Читать дальше