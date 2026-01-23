Ричмонд
Футбол. Лига Европы
завершен
Рома
2
:
Штутгарт
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Брага
1
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Сельта
2
:
Лилль
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Динамо З
4
:
ФКСБ
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ференцварош
1
:
Панатинаикос
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ницца
3
:
Гоу Эхед Иглз
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Рейнджерс
1
:
Лудогорец
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Зальцбург
3
:
Базель
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Утрехт
0
:
Генк
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Болонья
2
:
Селтик
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Бранн
3
:
Мидтьюлланн
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фенербахче
0
:
Астон Вилла
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фейеноорд
3
:
Штурм
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фрайбург
1
:
Маккаби
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мальме
0
:
Црвена Звезда
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ПАОК
2
:
Бетис
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Виктория Пл
1
:
Порту
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Янг Бойз
0
:
Лион
1
П1
X
П2

Полузащитник «Динамо» Макаров близок к переходу в «Кайсериспор»

Как стало известно «СЭ», «Кайсериспор» ведет переговоры с «Динамо» о переходе полузащитника Дениса Макарова.

Источник: Спорт-Экспресс

Турецкий клуб хотел бы взять 27-летнего россиянина в аренду на полгода — до лета 2026 года, когда полузащитник станет свободным агентом. Стороны близки к соглашению.

В данный момент по решению московского клуба Макаров тренируется с «Динамо-2». 6 декабря 2025 года футболист заявил, что собирается покинуть московский клуб, если главным тренером команды останется Ролан Гусев. 23 декабря руководство бело-голубых объявило о том, что Гусев, который был и.о. главного тренера после отставки Валерия Карпина, продолжит работу с командой до конца сезона-2025/26.

«Кайсериспор» в чемпионате Турции после 18 туров идет на 16-м месте.

