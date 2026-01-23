Тренер «Зенита» остался доволен дебютом Дивеева после перехода из ЦСКА

«Игорю хотели поменьше дать сыграть, но в принципе 45 минут он на поле провел, я с ним разговаривал — нормально абсолютно. И сыграл он хорошо, как мы и ожидали. Я думаю, достаточно уверенно. Провел очень хороший матч», — сказал Семак.