Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
завершен
Рома
2
:
Штутгарт
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Брага
1
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Сельта
2
:
Лилль
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Динамо З
4
:
ФКСБ
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ференцварош
1
:
Панатинаикос
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ницца
3
:
Гоу Эхед Иглз
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Рейнджерс
1
:
Лудогорец
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Зальцбург
3
:
Базель
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Утрехт
0
:
Генк
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Болонья
2
:
Селтик
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Бранн
3
:
Мидтьюлланн
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фенербахче
0
:
Астон Вилла
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фейеноорд
3
:
Штурм
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фрайбург
1
:
Маккаби
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мальме
0
:
Црвена Звезда
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ПАОК
2
:
Бетис
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Виктория Пл
1
:
Порту
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Янг Бойз
0
:
Лион
1
П1
X
П2

Тренер «Зенита» остался доволен дебютом Дивеева после перехода из ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал успешным дебютную игру в команде Игоря Дивеева, перешедшего из ЦСКА. Его слова приводит пресс-служба «Зенита».

Источник: Соцсети

«Игорю хотели поменьше дать сыграть, но в принципе 45 минут он на поле провел, я с ним разговаривал — нормально абсолютно. И сыграл он хорошо, как мы и ожидали. Я думаю, достаточно уверенно. Провел очень хороший матч», — сказал Семак.

Петербургский «Зенит» одержал победу над действующим чемпионом Китая «Шанхай Порт» в товарищеском матче на сборах в Катаре. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу российской команды. В составе «Зенита» голы оформили Луис Энрике на 11-й минуте, Педро — на 20-й, Александр Соболев и Александр Ерохин на 71-й и 81-й минуте.

Официально о том, что Дивеев отправился в «Зенит» было объявлено 11 января. В рамках сделки между клубами из «Зенита» в ЦСКА перешел аргентинский нападающий Лусиано Гонду.

Дивеев провел за ЦСКА в текущем чемпионате 16 матчей и забил два мяча. Гонду в 14-ти играх за «Зенит» в Российской премьер-лиге (РПЛ) не совершил результативных действий.

Узнать больше по теме
Биография Педри: карьера и личная жизнь футболиста
Сегодня в рядах «Барселоны» часто мелькают молодые талантливые футболисты. В команде выступают Ламин Ямаль, Гави, в аренде в «Брайтоне» реанимирует ярко начавшуюся карьеру Ансу Фати. Но эти игроки считаются воспитанниками клуба, в отличие от нашего героя, который прошел путь становления в «Лас-Пальмасе».
Читать дальше