В «Зенит» переходит будущая звезда РПЛ? Джон Джон — важнейший трансфер для Сергея Семака

Правда, закрепиться не получилось: лишь один ассист за 32 матча. В 2024 году статистика была не сильно лучше: одна передача за 12 игр. В июле на Джона Джона вышел «Брагантино», который предложил за него чуть больше 7 миллионов евро. Боссы «Палмейраса» долго раздумывать не стали, ведь это был отличный шанс заработать. Так полузащитник переехал в клуб, входящий в систему «Ред Булл». Как показало время, это было абсолютно правильное решение.