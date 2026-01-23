Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
завершен
Рома
2
:
Штутгарт
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Брага
1
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Сельта
2
:
Лилль
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Динамо З
4
:
ФКСБ
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ференцварош
1
:
Панатинаикос
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ницца
3
:
Гоу Эхед Иглз
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Рейнджерс
1
:
Лудогорец
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Зальцбург
3
:
Базель
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Утрехт
0
:
Генк
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Болонья
2
:
Селтик
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Бранн
3
:
Мидтьюлланн
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фенербахче
0
:
Астон Вилла
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фейеноорд
3
:
Штурм
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фрайбург
1
:
Маккаби
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мальме
0
:
Црвена Звезда
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ПАОК
2
:
Бетис
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Виктория Пл
1
:
Порту
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Янг Бойз
0
:
Лион
1
П1
X
П2

В «Зенит» переходит будущая звезда РПЛ? Джон Джон — важнейший трансфер для Сергея Семака

Спустя год петербуржцы нашли замену Клаудиньо.

Источник: Спорт-Экспресс

Атакующий полузащитник «РБ Брагантино» Джон Джон находится в шаге от перехода в «Зенит». Бразилец уже вылетел на медосмотр в катарскую Доху, где сине-бело-голубые проводят свой первый сбор. Остались лишь формальности, после чего 23-летний новичок подпишет контракт. Цена вопроса — около 20 миллионов евро. Такая сумма фигурирует в различных зарубежных источниках, в том числе в ESPN. «СЭ» рассказывает о, возможно, будущей звезде российского чемпионата.

Прорывной год

Джон Джон родился 9 сентября 2002 года в бразильской Витории — городе с населением чуть больше 350 тысяч, в штате Эшпириту-Санту. Его отец Марсело Пеле был нападающим и даже немного успел поиграть за «Атлетико Минейро». Поэтому сомнений почти не было — мальчик тоже станет футболистом.

До 19 лет юноша выступал за скромный клуб из Сан-Паулу под названием «Примавера», после чего на него обратил внимание титулованный «Палмейрас»: забрали бесплатно, в молодежный состав. До 2023-го Джон практически не играл за основу — накопил лишь две встречи в рамках всех турниров, однако затем ему дали шанс.

Правда, закрепиться не получилось: лишь один ассист за 32 матча. В 2024 году статистика была не сильно лучше: одна передача за 12 игр. В июле на Джона Джона вышел «Брагантино», который предложил за него чуть больше 7 миллионов евро. Боссы «Палмейраса» долго раздумывать не стали, ведь это был отличный шанс заработать. Так полузащитник переехал в клуб, входящий в систему «Ред Булл». Как показало время, это было абсолютно правильное решение.

Там у Джона получилось сразу: за полгода он забил четыре гола при трех результативных передачах в 23 матчах, а в сезоне-2025 стал лидером полузащиты «Брагантино» — 13+11 в 51 встрече. Буквально за год он спрогрессировал до статуса самого звездного футболиста команды.

Сезон-2026 в Бразилии только начался (прошло всего четыре тура), а новичок «Зенита» уже забрался в топ-3 бомбардиров с тремя голами. Бразилец оформил дубль 16 января с «Коринтиансом», а затем дважды оставался вне заявки, так как уже начал подготовку к переезду в Россию.

Вендел плюс Клаудиньо

Год назад «Зенит» продал Клаудиньо в Катар, после чего образовалась гигантская дыра на позиции атакующего полузащитника. Решение искали: пробовали Глушенкова в центре, купили Жерсона. Однако Максиму удобнее действовать на правом фланге, а звездный 28-летний бразилец так и не заиграл, вернувшись на родину.

Успешным оказался вариант с использованием Педро в центре, однако он все же изначально переходил для усиления левой бровки. Джон Джон — это как раз футболист в проблемную зону. Да, он способен сыграть на фланге, но любимая роль — «десятка», где и проявляются его лучшие качества. А их у него хоть отбавляй.

Во-первых, это игрок с «базовыми настройками» почти любого бразильца: с классной техникой, владением мячом и дриблингом. Очень маневренный, получающий удовольствие от своих же обыгрышей, прорывов и движений.

Что важно для «Зенита», против которого часто обороняются низким блоком, — Джон сочетает в себе качества не только Клаудиньо, но и Вендела. А именно: умение протащить мяч и выдать точный ассист, нестандартное мышление, отличный удар с правой ноги. В общем, творческий игрок.

Также он физически сильный футболист. Несмотря на невысокий рост (178 см), он крепко сложен. Его тяжело сбить с ног, отобрать мяч. Ну и то, на что наверняка особенно обратил внимание тренерский штаб сине-бело-голубых: Джон — качественный исполнитель стандартов — бьет угловые, штрафные, пенальти.

Единственное, что может смущать в трансфере, — «Зенит» станет первым европейским клубом для молодого бразильца. Процесс адаптации может затянуться, а чемпионат уже подходит к концу. Времени на раскачку не будет, от него сразу начнут требовать результат.

Как Сергею Семаку разместить всех лидеров?

Если «Зенит» решил заплатить за игрока почти 20 миллионов, значит, у тренерского штаба есть идеи, как расположить на поле всех лидеров одновременно. Тем более Жерсон ушел — головной боли стало меньше.

Вероятнее всего, Джону Джону предоставят его любимую позицию центрального атакующего полузащитника — будет располагаться чуть выше Барриоса и Вендела. Педро вернется налево и сможет меняться с новичком местами по ходу встречи.

Глушенков будет конкурировать с Луисом Энрике справа, а впереди — центральный нападающий — Соболев или тот, кто должен еще пополнить ряды команды. Впрочем, Энрике готов исполнять роль и «ложной девятки» — в первой части сезона мы уже видели бразильца в этом качестве.

В любом случае линия атаки у «Зенита» станет вариативнее. А у Джона Джона есть все данные, чтобы вырасти не только в лидера сине-бело-голубых, но и стать одной из звезд РПЛ.

Роман Кольцов

