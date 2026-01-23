Суд взыскал с «Ростова» 185 миллионов рублей

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Арбитражный суд Ростовской области по иску областного министерства по физической культуре и спорту взыскал более 185 миллионов рублей с футбольного клуба «Ростов», говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В них уточняется, что с ответчика взысканы средства гранта в размере более 168 миллиона рублей и проценты за пользование чужими денежными средствами — в размере около 17 миллионов. Кроме того, суд решил начислять в пользу истца проценты на сумму долга с 20 января по день фактического погашения долга.
Другие подробности иска, поданного в июле, пока не приводятся. Опубликована только резолютивная часть решения суда.