Суд взыскал с «Ростова» 185 миллионов рублей

Суд взыскал с «Ростова» 185 млн руб по иску областного Министерства спорта.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Арбитражный суд Ростовской области по иску областного министерства по физической культуре и спорту взыскал более 185 миллионов рублей с футбольного клуба «Ростов», говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

В них уточняется, что с ответчика взысканы средства гранта в размере более 168 миллиона рублей и проценты за пользование чужими денежными средствами — в размере около 17 миллионов. Кроме того, суд решил начислять в пользу истца проценты на сумму долга с 20 января по день фактического погашения долга.

Другие подробности иска, поданного в июле, пока не приводятся. Опубликована только резолютивная часть решения суда.