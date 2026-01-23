Ричмонд
В «Крыльях Советов» отреагировали на информацию о запрете на трансферы

Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз наложил запрет на трансферы на клуб из-за финансовых нарушений.

Источник: РИА "Новости"

САМАРА, 23 января. /ТАСС/. Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» успеет заявить всех игроков в текущее трансферное окно и погасит долг перед дочкой Ростеха «РТ-капитал» на фоне информации о наложении трансферного бана со стороны Российского футбольного союза (РФС). Об этом сообщил председатель совета директоров клуба Дмитрий Яковлев.

Ранее появилась информация о том, что РФС наложил трансферный бан на «Крылья Советов» из-за финансовых нарушений. Оставшийся долг клуба перед «РТ-капитал» составляет 519 млн рублей, в том числе 454 млн рублей основного долга и 64,9 млн рублей исполнительского сбора.

«Мы прогнозировали, что это может произойти после того, как компания “РТ-капитал” заявила о намерении признать “Крылья Советов” банкротом. РФС работает согласно существующим регламентам. В свою очередь, мы планируем закрыть существующие долговые обязательства перед “РТ-Капитал” до 3 февраля. Напомню, что трансферное окно у нас будет открыто до 19 февраля, поэтому успеем всех заявить и необходимым составом начать вторую часть чемпионата [России]», — сказал Яковлев.

Футбольный клуб занимал у Ростеха средства для финансовой поддержки, но с 2016 года не выполнял обязательства по погашению долга. 1 декабря 2025 года было возбуждено исполнительное производство о взыскании с «Крыльев Советов» долга в размере более 928 млн рублей в пользу «РТ-капитал». Ранее решение о взыскании долга принял Арбитражный суд Москвы, затем Девятый арбитражный апелляционный суд оставил это решение в силе.

30 декабря клуб сообщил, что выплатил 535 млн рублей в счет погашения долга, а в течение первой половины января погасил долговые обязательства еще на 54 млн рублей.

19 января компания «РТ-капитал» подала иск в Арбитражный суд города Москвы к «Крыльям Советов» на сумму почти в 146 млн рублей. 21 января «РТ-капитал» в сообщении на Федресурсе уведомил о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве самарского клуба. В «Крыльях Советов» заявили, что выплатят остаток долга до обращения «РТ-капитал» в суд. В отношении нового иска в клубе сказали, что понимания предмета его требований нет, поскольку заявление еще не поступило в клуб.