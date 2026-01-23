В «Крыльях Советов» отреагировали на информацию о запрете на трансферы

19 января компания «РТ-капитал» подала иск в Арбитражный суд города Москвы к «Крыльям Советов» на сумму почти в 146 млн рублей. 21 января «РТ-капитал» в сообщении на Федресурсе уведомил о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве самарского клуба. В «Крыльях Советов» заявили, что выплатят остаток долга до обращения «РТ-капитал» в суд. В отношении нового иска в клубе сказали, что понимания предмета его требований нет, поскольку заявление еще не поступило в клуб.