Быстров не верит, что «Зенит» оштрафовал Вендела на 700 тысяч евро: «Ни в одной команде нет таких цен»

Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о том, что сине-бело-голубые оштрафовали полузащитника Вендела на 700 тысяч евро за опоздание на сбор команды.

Источник: https://vk.com/zenit

«Нет таких штрафов! И быть не может. Это же просто бред. Его никто так не будет штрафовать никогда в жизни. И ни в одной команде таких штрафов и цен нет. Оштрафуют его как надо, но не на 700 тысяч евро. Видимо, клуб его поведение устраивает, раз с ним переподписывают новый контракт. Все знают его характер, он каждый год делает одно и то же, но выходит в основе и приносит пользу», — сказал Быстров «СЭ».

В этом сезоне Вендел провел за «Зенит» 16 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи.

Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года.