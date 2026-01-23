Быстров не верит, что «Зенит» оштрафовал Вендела на 700 тысяч евро: «Ни в одной команде нет таких цен»

«Нет таких штрафов! И быть не может. Это же просто бред. Его никто так не будет штрафовать никогда в жизни. И ни в одной команде таких штрафов и цен нет. Оштрафуют его как надо, но не на 700 тысяч евро. Видимо, клуб его поведение устраивает, раз с ним переподписывают новый контракт. Все знают его характер, он каждый год делает одно и то же, но выходит в основе и приносит пользу», — сказал Быстров «СЭ».