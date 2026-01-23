Футболисты «Динамо» обыграли «Шанхай Шэньхуа» в товарищеском матче

АБУ-ДАБИ, 23 января. /ТАСС/. Футболисты московского «Динамо» обыграли в серии пенальти китайский «Шанхай Шэньхуа» в товарищеском матче. Встреча прошла в Абу-Даби.
Основное время завершилось со счетом 2:2, в серии пенальти точнее были динамовцы — 5:3. В составе «Динамо» голы забили Бителло (4-я минута), Иван Сергеев (47). У «Шанхай Шэньхуа» отличились Рафаэл Ратао (2), У Си (45+2).
«Динамо» провело первый матч после утверждения Ролана Гусева на посту главного тренера команды. Гусев был утвержден на этой должности 23 декабря 2025 года, с 17 ноября он работал исполняющим обязанности главного тренера.
Главным тренером «Шанхай Шэньхуа» является россиянин Леонид Слуцкий, он возглавляет команду с 2023 года. Под его руководством клуб дважды стал обладателем Суперкубка Китая и дважды — серебряным призером чемпионата страны.
Следующий матч в рамках зимних сборов «Динамо» проведет 26 января. Бело-голубые сыграют с китайским «Чэнду Жунчэн».