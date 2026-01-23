Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
22:00
Осер
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
10.00
X
5.84
П2
1.32
Футбол. Германия
22:30
Санкт-Паули
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.00
П2
2.71
Футбол. Италия
22:45
Интер
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.27
X
6.61
П2
11.50
Футбол. Испания
23:00
Леванте
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.36
П2
3.30
Футбол. Англия
24.01
Вест Хэм
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
2.46
X
3.32
П2
3.05
Футбол. Испания
24.01
Райо Вальекано
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
2.19
X
3.23
П2
3.75

Нападающий «Фенербахче» Айдын согласовал контракт с ЦСКА — источник

Нападающий «Фенербахче» Огуз Айдын близок к переходу в ЦСКА. Об этом сообщает журналист Мустафа Озгюр Санджар в соцсети X.

Источник: Getty Images

25-летний футболист уже согласовал условия личного контракта с армейским клубом на три с половиной года и обратился к руководству «Фенербахче» за разрешением на трансфер.

По информации источника, ЦСКА предложил «Фенербахче» компенсацию в размере 6 млн евро за досрочное расторжение контракта. Отмечается, что сделка находится на завершающей стадии.

В текущем сезоне Айдын провел 27 матчей во всех турнирах и сделал две голевые передачи. Его действующее соглашение с турецким клубом рассчитано до лета 2028 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 10 млн евро.