Нападающий «Фенербахче» Айдын согласовал контракт с ЦСКА — источник

25-летний футболист уже согласовал условия личного контракта с армейским клубом на три с половиной года и обратился к руководству «Фенербахче» за разрешением на трансфер.
По информации источника, ЦСКА предложил «Фенербахче» компенсацию в размере 6 млн евро за досрочное расторжение контракта. Отмечается, что сделка находится на завершающей стадии.
В текущем сезоне Айдын провел 27 матчей во всех турнирах и сделал две голевые передачи. Его действующее соглашение с турецким клубом рассчитано до лета 2028 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 10 млн евро.