Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
22:00
Осер
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
10.00
X
5.84
П2
1.32
Футбол. Германия
22:30
Санкт-Паули
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.00
П2
2.71
Футбол. Италия
22:45
Интер
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.27
X
6.61
П2
11.50
Футбол. Испания
23:00
Леванте
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.36
П2
3.30
Футбол. Англия
24.01
Вест Хэм
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
2.46
X
3.32
П2
3.05
Футбол. Испания
24.01
Райо Вальекано
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
2.19
X
3.23
П2
3.75

«Зенит» объявил об уходе лучшего бомбардира РПЛ-2024 в бразильский клуб

Матео Кассьерра продолжит карьеру в «Атлетико Минейро».

Источник: РБК Спорт

Колумбийский нападающий петербургского «Зенита» Матео Кассьерра продолжит карьеру в бразильском «Атлетико Минейро». Об этом сообщается в телеграм-канале петербургского клуба.

«Зенит» благодарит нападающего за значимый вклад в победы и титулы и желает новых успехов на футбольном поле", — говорится в сообщении.

Кассьерра выступал за «Зенит» с 2022 года, выиграв два чемпионата России, Кубок и три Суперкубка страны.

В сезоне 2023/24 Кассьерра с 21 голом стал лучшим бомбардиром чемпионата России.

В нынешнем сезоне 28-летний форвард в 16 матчах забил семь голов и отдал две результативные передачи.

Ранее Кассьерра играл за «Депортиво Кали», «Аякс», «Гронинген», «Расинг» (Авельянеда), «Белененсеш» и «Сочи».