У Сауся есть потенциал, чтобы стать русским Бэйлом. Но в «Спартаке» он наверняка начнет со скамейки

В «Спартаке», возможно, не могут забыть его великолепного выстрела в московском матче с «Балтикой» на отскоке после углового, с которого начался разгром красно-белых. Вот только дело в том, что этот гол для Владислава стал в первых 18 турах единственным, плюс две результативные передачи. То есть с конкретикой в атаке у него все не так хорошо. С другой стороны, для его позиции голы и передачи — не главное. Но они стали бы дополнительным козырем, если Саусь рассчитывает на место в стартовом составе. На сегодня мне кажется, что его скорость и работоспособность превосходят качество принятия решений.