У Сауся есть потенциал, чтобы стать русским Бэйлом. Но в «Спартаке» он наверняка начнет со скамейки

22-летний Владислав Саусь — потенциальный русский Гарет Бэйл. Но для того, чтобы этот потенциал реализовать, ему надо еще пройти огромный путь. И сможет ли он перестроиться с требуемого в «Балтике» скоростного трудолюбия на органичные взаимодействия с техничными партнерами в «Спартаке», чтобы стать естественной частью красно-белых, — пока предполагать сложно.
В декабре я делал интервью с Андреем Талалаевым и попросил сказать, сколько игроков «Балтики» сейчас в случае трансфера невозможно заменить. Он — естественно, не упоминая имен — сказал, что таких двое.
Убежден, что Саусь в их число не входил. Думаю, главный тренер калининградцев имел в виду вратаря Максима Бориско и центрфорварда Брайана Хиля, за которыми по степени незаменимости следуют главный креативщик команды Максим Петров и центральный защитник Кевин Андраде. Вероятный же новичок «Спартака», который может пополнить состав красно-белых за 350 миллионов рублей, — где-то в середине списка.
Но с точки зрения перспективы Саусь — один из первых, если не первый. Совсем молодой и прежде игравший на других позициях (в клубной системе «Зенита», воспитанником которого он является, выступал в центре поля), при высоких и жестких требованиях Талалаева показал себя игроком адаптивным, эффективным и боевитым. Когда в разговоре с тем же Талалаевым я спросил о Мингияне Бевееве, верно ли его сравнение по боевитости с Вадимом Евсеевым, тренер отреагировал:
— А Саусь, а Титков не напоминают? А Андраде с Варатыновым? А все остальные? Боевитость — это характеристика любого из игроков «Балтики» на сегодня. Без нее человека просто не может быть в команде.
В том разговоре я заметил также, что по сравнению с первыми матчами сезона Саусь достаточно сильно прибавил в игре в обороне, хотя впереди от него пользы стало чуть меньше.
— Мне понравился первый отрезок и последний, после сбора в Новогорске, — ответил Талалаев. — Но это связано не с прогрессом в какой-то отдельной фазе игры, а, скорее всего, с тем, что у него прошли боли. Мы ему давали определенное количество выходных на лечение. Саусь отыграл полтора месяца на обезболивающих.
Что ждет Сауся в «Спартаке»? Его главное конкурентное преимущество с точки зрения игровых качеств — высочайшая скорость. Ею он восхитил даже Владимира Быстрова, который в этом вопросе знает толк. Во время нашего августовского разговора он назвал балтийца наряду с Алексеем Батраковым, Матвеем Кисляком и Кириллом Глебовым среди тех, кто ему больше всего нравится из молодых в РПЛ.
Российский паспорт — в наших реалиях тоже конкурентное преимущество, тем более в «Спартаке», где с россиянами вечный недокомплект, и при прочих равных это будет аргументом в его пользу. Но многое зависит от позиции и схемы.
Пока мы не знаем, какую расстановку выберет Хуан Карлос Карседо и где в ней видит Сауся. Будет ли Владислав конкурировать с Даниилом Денисовым, очень прилично и стабильно отыгравшим первую часть этого чемпионата, за позицию правого защитника в схеме с четырьмя защитниками? Или с Пабло Солари и Тео Бонгондой (последний, впрочем, явно стоит на выход) за позицию правого вингера в ней же? Если же речь о модели с тремя центральными защитниками, то шансов у быстрого и работоспособного латераля Сауся будет больше.
В «Спартаке», возможно, не могут забыть его великолепного выстрела в московском матче с «Балтикой» на отскоке после углового, с которого начался разгром красно-белых. Вот только дело в том, что этот гол для Владислава стал в первых 18 турах единственным, плюс две результативные передачи. То есть с конкретикой в атаке у него все не так хорошо. С другой стороны, для его позиции голы и передачи — не главное. Но они стали бы дополнительным козырем, если Саусь рассчитывает на место в стартовом составе. На сегодня мне кажется, что его скорость и работоспособность превосходят качество принятия решений.
Группа атаки «Спартака» достаточно велика и качественна, чтобы ожидать быстрого проникновения в нее Сауся — тем более если Солари продолжит прогрессировать так же, как это происходило во второй половине осени. Сзади же аналогичный прогресс демонстрирует и Денисов. Так что ситуация выглядит несколько парадоксальной — в начале сезона игроки на правом фланге красно-белым нужны были больше, чем сейчас, но тогда и Сауся еще толком не знали.
— Я в принципе против продажи любого своего футболиста. Но при этом я не сторонник обсуждать трансферные планы в прессе. Так что это чьи-то досужие домыслы, — сказал мне Талалаев в ответ на вопрос о том, что якобы он категорически против ухода Сауся зимой, о чем тогда писали инсайдеры. Я как раз полагаю, что о неизбежности ухода крайка — само собой, за хорошие деньги, а более 3,5 миллиона евро иными считать невозможно — главный тренер «Балтики» задумывался еще летом, после ряда мощных матчей на старте сезона. И готовился к этому в течение всех последующих месяцев.
Поэтому мне не кажется, что калининградцы от его продажи в игровом плане фатально пострадают. А в «Спартаке» футболист, скорее всего, начнет со скамейки и будет постепенно доказывать право на место в составе. И на то, чтобы считаться русским Бэйлом только с другого фланга.
Игорь Рабинер