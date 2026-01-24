Матео Кассьерра: Я ухожу, но всегда буду болеть за «Зенит»

«Я хочу поблагодарить клуб и Россию за эти годы, в течение которых они с такой теплотой принимали меня и мою семью. Я хочу попрощаться и поблагодарить руководство, товарищей по команде, тренерский штаб, медицинскую команду и, особенно, всех болельщиков за то теплое отношение, которое они всегда мне оказывали. Я ухожу, но всегда буду болеть за “Зенит”. До свидания», — написал Кассьерра в инстаграме.