Футбол. Англия
1-й тайм
Вест Хэм
0
:
Сандерленд
0
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.20
П2
3.18
Футбол. Испания
16:00
Райо Вальекано
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
2.31
X
3.15
П2
3.60
Футбол. Италия
17:00
Комо
:
Торино
Все коэффициенты
П1
1.56
X
4.14
П2
6.60
Футбол. Германия
17:30
Байер
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.40
П2
5.50
Футбол. Германия
17:30
Бавария
:
Аугсбург
Все коэффициенты
П1
1.09
X
13.25
П2
26.00
Футбол. Германия
17:30
Айнтрахт Ф
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
3.18
X
3.78
П2
2.19
Футбол. Германия
17:30
Хайденхайм
:
РБ Лейпциг
Все коэффициенты
П1
4.82
X
4.59
П2
1.64
Футбол. Германия
17:30
Майнц
:
Вольфсбург
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.35
П2
3.10
Футбол. Англия
18:00
Бернли
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
3.58
X
3.45
П2
2.15
Футбол. Англия
18:00
Фулхэм
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
2.59
X
3.51
П2
2.75
Футбол. Англия
18:00
Манчестер Сити
:
Вулверхэмптон
Все коэффициенты
П1
1.33
X
5.82
П2
9.50
Футбол. Испания
18:15
Валенсия
:
Эспаньол
Все коэффициенты
П1
2.51
X
3.16
П2
3.13
Футбол. Франция
19:00
Ренн
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
1.77
X
3.99
П2
4.60
Футбол. Италия
20:00
Фиорентина
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.83
X
3.67
П2
4.80
Футбол. Англия
20:30
Борнмут
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
3.86
X
4.06
П2
1.91
Футбол. Германия
20:30
Унион Б
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.29
П2
2.27
Футбол. Испания
20:30
Севилья
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
2.94
X
3.06
П2
2.72
Футбол. Франция
21:00
Гавр
:
Монако
Все коэффициенты
П1
4.30
X
4.03
П2
1.82
Футбол. Италия
22:45
Лечче
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
4.60
X
3.04
П2
2.05
Футбол. Испания
23:00
Вильярреал
:
Реал
Все коэффициенты
П1
3.87
X
4.24
П2
1.90
Футбол. Франция
23:05
Марсель
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
2.04
X
3.92
П2
3.50

Матео Кассьерра: Я ухожу, но всегда буду болеть за «Зенит»

Форвард Матео Кассьерра, перешедший в «Атлетико Минейро», попрощался с «Зенитом».

Источник: Спортс"

«Я хочу поблагодарить клуб и Россию за эти годы, в течение которых они с такой теплотой принимали меня и мою семью. Я хочу попрощаться и поблагодарить руководство, товарищей по команде, тренерский штаб, медицинскую команду и, особенно, всех болельщиков за то теплое отношение, которое они всегда мне оказывали. Я ухожу, но всегда буду болеть за “Зенит”. До свидания», — написал Кассьерра в инстаграме.