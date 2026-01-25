Легенды «Спартака» обыграли сборную СССР в матче памяти Никиты Симоняна.

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
1-й тайм
Сассуоло
1
:
Кремонезе
0
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.25
П2
4.10
Футбол. Испания
16:00
Атлетико
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
1.44
X
4.87
П2
7.60
Футбол. Италия
17:00
Аталанта
:
Парма
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.93
П2
8.00
Футбол. Италия
17:00
Дженоа
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
3.36
X
3.06
П2
2.44
Футбол. Англия
17:00
Брентфорд
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
1.83
X
3.72
П2
4.55
Футбол. Англия
17:00
Кристал Пэлас
:
Челси
Все коэффициенты
П1
3.28
X
3.67
П2
2.20
Футбол. Англия
17:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
2.06
X
3.79
П2
3.54
Футбол. Франция
17:00
Нант
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.51
П2
2.46
Футбол. Германия
17:30
Боруссия М
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.78
П2
2.19
Футбол. Испания
18:15
Барселона
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.14
X
10.50
П2
19.00
Футбол. Франция
19:15
Брест
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.16
П2
2.72
Футбол. Франция
19:15
Метц
:
Лион
П1
X
П2
Футбол. Франция
19:15
Париж
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.51
П2
4.80
Футбол. Англия
19:30
Арсенал
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.30
П2
5.65
Футбол. Германия
19:30
Фрайбург
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.74
П2
3.73
Футбол. Италия
20:00
Ювентус
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
2.01
X
3.25
П2
4.33
Футбол. Испания
20:30
Реал Сосьедад
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.42
П2
3.62
Футбол. Италия
22:45
Рома
:
Милан
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.06
П2
2.91
Футбол. Франция
22:45
Лилль
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
2.42
X
3.49
П2
2.98
Футбол. Испания
23:00
Алавес
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
2.81
X
3.06
П2
2.84

Легенды «Спартака» обыграли сборную СССР в матче памяти Никиты Симоняна

Легенды «Спартака» обыграли сборную СССР в матче памяти Никиты Симоняна.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Московский «Спартак» обыграл сборную СССР в матче легенд памяти олимпийского чемпиона по футболу Никиты Симоняна.

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 5:4. У сборной СССР по дублю оформили Сергей Кирьяков и Андрей Каряка. В составе «Спартака» хет-трик на счету Дениса Глушакова, по голу забили Никита Баженов и Валерий Шмаров.

В заявку на матч попали также Андрей Тихонов, Егор Титов, Александр Мостовой, Роман Шишкин, Александр Самедов, Игорь Колыванов, Дмитрий Кузнецов, Эрик Яхимович, Заза Джанашия, Александр Подшивалов, Роман Березовский, Тимофей Калачев, Саркис Оганесян и другие футболисты из России и бывших союзных республик. Тренерами команд были Эдуард Маркаров (сборная СССР) и Олег Романцев («Спартак»). Гостями матча стали создатели фильма «Золотой дубль», а также актер Егор Бероев, сыгравший в картине Симоняна.

Симонян ушел из жизни 23 ноября в возрасте 99 лет. Он был победителем Олимпиады 1956 года в Мельбурне, четырехкратным чемпионом и двукратным обладателем Кубка СССР, лучшим бомбардиром в истории московского «Спартака» (160 голов). Симонян выступал за «красно-белых» с 1949 по 1959 год.

В качестве тренера он трижды становился чемпионом СССР и четыре раза выигрывал Кубок страны, возглавлял сборную СССР. На протяжении более чем 30 лет занимал руководящие должности в отечественном футболе — сначала работал в Федерации футбола СССР, затем в РФС.