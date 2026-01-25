МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Футбольный клуб ЦСКА проиграл самаркандскому «Динамо» в товарищеском матче на тренировочном сборе в Абу-Даби.
Встреча завершилась победой клуба из Узбекистана со счетом 4:3. В составе армейцев мячи забили Жоао Виктор (5-я минута), Лусиано Гонду (26) и Матвей Лукин (81). Игроки «Динамо» отличились на 16, 38, 83-й минутах, а победный гол был забит в компенсированное ко второму тайму время.
Гонду отметился дебютным голом за ЦСКА с момента перехода из петербургского «Зенита» в январе.
В феврале ЦСКА проведет три встречи в рамках Зимнего кубка РПЛ — против «Краснодара» (3 февраля), московского «Динамо» (6 февраля) и «Зенита» (10 февраля).
ЦСКА ушел на зимнюю паузу на четвертом месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 36 очков.
В другом товарищеском матче калининградская «Балтика» проиграла узбекистанскому клубу «Сурхан» — 3:4.