ЦСКА проиграл самаркандскому «Динамо» в товарищеском матче

Встреча завершилась победой клуба из Узбекистана со счетом 4:3. В составе армейцев мячи забили Жоао Виктор (5-я минута), Лусиано Гонду (26) и Матвей Лукин (81). Игроки «Динамо» отличились на 16, 38, 83-й минутах, а победный гол был забит в компенсированное ко второму тайму время.