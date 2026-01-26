«ПСЖ» купит таланта из «Барселоны», «Зенит» определился с новой целью. Трансферы и слухи дня

Петербуржцы включились в гонку за полузащитником «Галатасарая» Габриэлем Сарой. По информации Palco do Esporte, вместе с «Зенитом» на игрока претендуют английские «Сандерленд» и «Лидс». Отметим, что у 26-летнего бразильца уже был опыт игры в Англии — два года выступал за «Норвич» в Чемпионшипе и в сезоне-23/24 даже набрал там 25 (12+13) результативных действий.