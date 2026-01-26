Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
22:45
Верона
:
Удинезе
П1
2.95
X
3.01
П2
2.77
Футбол. Англия
23:00
Эвертон
:
Лидс
П1
2.65
X
3.20
П2
2.91
Футбол. Испания
23:00
Жирона
:
Хетафе
П1
2.27
X
2.98
П2
3.88
Футбол. Испания
завершен
Алавес
2
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
1
:
Милан
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
Страсбур
4
П1
X
П2

«ПСЖ» купит таланта из «Барселоны», «Зенит» определился с новой целью. Трансферы и слухи дня

Утренний дайджест.

Источник: picture alliance / firo Sportpho / ТАСС

Что в России

«Ахмат» купил форварда

Грозненцы подписали колумбийского нападающего Йошана Валоиса. Ранее 21-летний нападающий выступал за «Депортиво Пасто» и в прошедшем сезоне чемпионата Колумбии отметился 10 голами в 19 матчах. Согласно данным Transfermarket, «Ахмат» заплатил за футболиста один миллион евро.

Валоис уже присоединился к команде, которая находится в Турции на сборах. Его контракт рассчитан до лета 2029 года, Йошан является игроком сборной Колумбии U23.

«Зенит» поборется за игрока «Галатасарая»

Источник: Getty Images

Петербуржцы включились в гонку за полузащитником «Галатасарая» Габриэлем Сарой. По информации Palco do Esporte, вместе с «Зенитом» на игрока претендуют английские «Сандерленд» и «Лидс». Отметим, что у 26-летнего бразильца уже был опыт игры в Англии — два года выступал за «Норвич» в Чемпионшипе и в сезоне-23/24 даже набрал там 25 (12+13) результативных действий.

В нынешней кампании Сала оформил 4+2 за 28 матчей во всех турнирах. Бразилец — восьмой в команде по количеству игрового времени. Статистический сайт Transfermarkt оценивает его в 20 миллионов евро. «Галатасарай» покупал полузащитника за 18 миллионов.

Что в Европе и мире

«ПСЖ» и «Барселона» согласовали условия трансфера

Парижане близки к подписанию еще одного талантливого воспитанника «Барселоны». По сведениям французского медиа RMC Sport, «ПСЖ» договорился с каталонцами о покупке 18-летнего атакующего полузащитника Дро Фернандеса. Ожидается, что в скором времени молодой испанец прибудет во французскую столицу.

Источник: Getty Images

Сумма отступных Фернандеса составляет всего шесть миллионов евро. Ранее сообщалось, что он захотел покинут «Барселону», так как получает мало игровой практики — в нынешнем сезоне Дро появился всего в пяти матчах, суммарно проведя на поле лишь 148 минут.

«Наполи» подписал нападающего

Неаполитанцы завершили сделку по бразильскому форварду Жиоване: «Верона» получила за 22-летнего футболиста 20 миллионов евро — прошедшим летом он присоединился к команде на правах свободного агента, а до этого выступал лишь на родине. За полгода в Серии А Жиоване отметился тремя голами и четырьмя ассистами.

Бразилец уже успел дебютировать за «Наполи» — спустя несколько часов после официального объявления трансфера вышел на замену в игре чемпионата против «Ювентуса» (0:3), но не помешал туринцам разгромить свою новую команду.

Неаполитанцам понадобился нападающий после ухода Лоренцо Лукки и Ноа Ланга: первый отправился в аренду в «Ноттингем», второй — в «Галатасарай».

«Атлетико» борется за игрока «ПСЖ»

По информации испанского медиа Marca, «Атлетико» присматривается к атакующему полузащитнику «ПСЖ» Ли Кан Ину. Отмечается, что главный тренер парижан Луис Энрике заблокировал уход южнокорейца и считает его важным элементом команды. В нынешнем сезоне Ли Кан Ин провел 20 матчей во всех турнирах и оформил 2+3 по системе «гол+пас».

Источник: Getty Images

Несмотря на отказ в зимней продаже, «Атлетико» поборется за игрока в летнее трансферное окно. Сам футболист не против возвращения в Испанию — ранее он выступал за «Валенсию» и «Мальорку».

Автор: Артемий Кутейников