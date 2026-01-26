Ричмонд
Мамаев пришел на оглашение приговора по делу Merlion

Мамаев и его супруга пришли на оглашение приговора по делу Merlion.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Футболист Павел Мамаев и его супруга пришли на оглашение приговора фигурантам дела о фальсификации доказательств в отношении руководства IT-компании Merlion, передает корреспондент РИА Новости из зала 235-го гарнизонного военного суда.

После оглашения приговора Мамаев сказал журналистам, что пришел на заседание поддержать фигуранта Александра Бибишева.

Суд сегодня назначил шестерым фигурантам от 14 до 19 лет лишения свободы. Максимальный срок получил Сергей Ромодановский, сын экс-главы ФМС Константина Ромодановского.

Как ранее сообщал «Коммерсант» со ссылкой на следствие, фигуранты инициировали незаконное уголовное преследование совладельцев крупной IT-компании Merlion Олега Карчева, Владислава Мангутова и Алексея Абрамова, а также экс-начальника ее службы безопасности Бориса Левина.

Как выяснило РИА Новости, одним из обвиняемых по делу является бывший следователь Андрей Жирютин. Также на скамье подсудимых оказались экс-руководители в структуре столичного главка СК РФ Сергей Ромодановский и Рустам Юсупов, сотрудник службы контрразведывательных операций УФСБ по Москве и области Павел Крылов, бывший оперуполномоченный службы экономической безопасности ФСБ Александр Бибишев и адвокат Вадим Лялин.

Экс-футболист «Краснодара» Павел Мамаев, братья Кокорины и их общий знакомый Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре Москвы. 8 мая 2019 года Мамаев и Протасовицкий были приговорены к году и пяти месяцам колонии общего режима, братья Кокорины — к 1,5 года. Кокорины и Мамаев в сентябре 2019 года были освобождены по УДО.