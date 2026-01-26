Мамаев пришел на оглашение приговора по делу Merlion

Экс-футболист «Краснодара» Павел Мамаев, братья Кокорины и их общий знакомый Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре Москвы. 8 мая 2019 года Мамаев и Протасовицкий были приговорены к году и пяти месяцам колонии общего режима, братья Кокорины — к 1,5 года. Кокорины и Мамаев в сентябре 2019 года были освобождены по УДО.