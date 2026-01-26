Ричмонд
Тренер «Локомотива» взял на себя ответственность за конфликт с Дзюбой

Галактионов взял на себя ответственность за конфликт с Дзюбой.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов взял на себя ответственность за конфликт с выступающим за тольяттинский «Акрон» экс-футболистом железнодорожников Артемом Дзюбой.

Дзюба выступал за «Локомотив» с февраля 2023 года по май 2024 года, после чего покинул клуб в связи с истечением контракта. Осенью 2024 года Дзюба в интервью «Матч ТВ» раскритиковал генерального директора «Локомотива» Владимира Леонченко и Галактионова, а также заявил, что никогда не пожмет последнему руку. В марте 2025 года футболист сказал Sport 24, что больше не держит на Галактионова обиды.

«Когда остается какая-то недосказанность между людьми, всегда виноват тот, кто постарше, он должен быть мудрее. Поэтому эта ситуация, можно говорить, что я беру ее на себя. Потому что в силу позиции игрока и тренера тренер должен в этой ситуации определенные нюансы сделать чуть раньше», — заявил Галактионов в интервью YouTube-каналу «Это футбол, брат».

«Я думал на тот момент времени, что можно сделать чуть позднее, проговорить с Артемом Сергеевичем о том, что контракт не будет продлен и клуб будет двигаться дальше. Но различные форс-мажоры, в том числе, когда у меня случилась тяжелая ситуация, здоровье не позволило и я оказался на операции сразу после последнего матча, а клуб в этот момент объявил о расторжении. Мы думали поговорить об этом после сезона, но, к сожалению, уже доступа друг к другу не было», — признался тренер.