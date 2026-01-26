Тренер «Локомотива» взял на себя ответственность за конфликт с Дзюбой

«Я думал на тот момент времени, что можно сделать чуть позднее, проговорить с Артемом Сергеевичем о том, что контракт не будет продлен и клуб будет двигаться дальше. Но различные форс-мажоры, в том числе, когда у меня случилась тяжелая ситуация, здоровье не позволило и я оказался на операции сразу после последнего матча, а клуб в этот момент объявил о расторжении. Мы думали поговорить об этом после сезона, но, к сожалению, уже доступа друг к другу не было», — признался тренер.