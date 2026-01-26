Махачкалинское «Динамо» разгромило «Вардар» в товарищеском матче

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Махачкалинское «Динамо» одержало разгромную победу над северомакедонским «Вардаром» в товарищеском матче на сборах в Турции.
Встреча в Белеке завершилась со счетом 3:0. Голы забили Андрес Аларкон (23-я минута), Гамид Агаларов (37), и Ян Джапо (81).
«Динамо» проводит второй сбор, который завершится 5 февраля. Следующими соперниками махачкалинцев станут туркменистанский «Аркадаг» (30 января), тульский «Арсенал» (2 февраля) и казахстанский «Атырау» (5 февраля).
Махачкалинцы ушли на зимнюю паузу на 13-м месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 15 очков. В первом матче чемпионата после перерыва команда Вадима Евсеева 28 февраля примет казанский «Рубин».