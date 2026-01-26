Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
22:45
Верона
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
3.10
X
2.93
П2
2.69
Футбол. Англия
23:00
Эвертон
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
2.57
X
3.24
П2
3.05
Футбол. Испания
23:00
Жирона
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
2.27
X
2.95
П2
3.91
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
Страсбур
4
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
1
:
Милан
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
2
:
Бетис
1
П1
X
П2

Махачкалинское «Динамо» разгромило «Вардар» в товарищеском матче

Махачкалинское «Динамо» разгромило северомакедонский «Вардар» на сборах в Турции.

Источник: БЕЛТА

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Махачкалинское «Динамо» одержало разгромную победу над северомакедонским «Вардаром» в товарищеском матче на сборах в Турции.

Встреча в Белеке завершилась со счетом 3:0. Голы забили Андрес Аларкон (23-я минута), Гамид Агаларов (37), и Ян Джапо (81).

«Динамо» проводит второй сбор, который завершится 5 февраля. Следующими соперниками махачкалинцев станут туркменистанский «Аркадаг» (30 января), тульский «Арсенал» (2 февраля) и казахстанский «Атырау» (5 февраля).

Махачкалинцы ушли на зимнюю паузу на 13-м месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 15 очков. В первом матче чемпионата после перерыва команда Вадима Евсеева 28 февраля примет казанский «Рубин».