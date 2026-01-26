Махачкалинское «Динамо» разгромило «Вардар» в товарищеском матче

Махачкалинцы ушли на зимнюю паузу на 13-м месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 15 очков. В первом матче чемпионата после перерыва команда Вадима Евсеева 28 февраля примет казанский «Рубин».