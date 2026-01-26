Первый тренер Акинфеева: нет российского вратаря, способного заменить Игоря

Павел Коваль, первый тренер вратаря и капитана ЦСКА Игоря Акинфеева, высказался об игре футболиста, а также оценил его перспективы на продолжение карьеры.
"Закончит ли карьеру Акинфеев в конце сезона? Зависит от его желания и здоровья. Если Игорь летом закончит карьеру, то не думаю, что Тороп будет ему заменой. Надо будет искать другую замену.
Первую часть сезона Акинфеев провёл хорошо. Сейчас нет такого российского вратаря, способного полноценно заменить Акинфеева после окончания карьеры", — сказал Коваль Metaratings.ru.
В текущем сезоне 39-летний Акинфеев провёл в Российской Премьер-Лиге 14 матчей, в которых пропустил 14 мячей. В трёх играх он оставлял свои ворота «на замке».
Его контракт с ЦСКА истекает 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость вратаря в 1 млн евро.
ЦСКА после 18 туров с 36 очками располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице РПЛ. 1 марта «армейцы» в Грозном на поле «Ахмат Арены» сыграют с одноимённой командой. Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени.