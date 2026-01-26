Генич раскритиковал «Спартак» за покупку: «В академии можно было найти похожего игрока и не тратить 350 млн»

— Я бы не сказал, что Саусь плохо лежит. Он играл в «Балтике». Но и у «Спартака» в этой позиции я тоже не видел глобальной проблемы. Есть Денисов, есть Самошников, который, как мы надеемся, еще пользу «Спартаку» принесет. В конце концов, есть Роман Зобнин, который на этой позиции неоднократно играл, и достаточно неплохо. По‑прежнему есть Хлусевич. Ну то есть прямо острой необходимости приобретения российского игрока на это место я не видел. Видимо, «Спартак» размышляет несколько иначе. Может быть, не всегда довольны действиями Денисова. Может быть, хотели российского защитника на эту позицию, чтобы было, из кого выбирать… Но ведь недавно взяли Самошникова. Прошло несколько месяцев, и, видимо, уже постигло разочарование… То есть все очень стихийно. Это действительно такой «чайка‑менеджмент». На мой взгляд, если бы «Спартак» взял правого защитника, который бы точно сделал разницу, и точно закрыл эту позицию без вариантов, тогда да, вопросов бы не было, — цитирует Генича «Матч ТВ».