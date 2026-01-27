Ричмонд
ЦСКА посоветовали искать иностранного нападающего

Бывший футболист московского ЦСКА Алекандр Гришин посоветовал команде начать поиски центрального нападающего в заграничных клубах. Его слова приводит издание Vprognoze.ru.

Источник: РИА "Новости"

«Я так думаю, да, ЦСКА нужен иностранный футболист на позицию центрального нападающего. Я в Российской премьер-лиге не вижу форварда, который мог бы позволить ЦСКА побороться за чемпионство. Поэтому нужно выходить на международный рынок и искать нападающего», — подчеркнул он.

В текущее зимнее трансферное окно ЦСКА подписал из петербургского «Зенита» аргентинского форварда Лусиано Гонду, а 26 января появилась информация, согласно которой армейский клуб и «Фенербахче» достигли соглашения о трансфере крайнего нападающего турецкого клуба Огуза Айдына.

Российская премьер-лига (РПЛ) ушла на зимнюю паузу в декабре, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов).

В 19-м туре РПЛ ЦСКА на выезде 1 марта сразится с грозненским «Ахматом». Стартовый свисток для футболистов прозвучит 19:00 по московскому времени.