Бюро «Динамо»: как бело-голубые начали предсезонку

Футболисты московского «Динамо» закончили предсезонный турнир в ОАЭ, прошедший, в рамках первого зимнего сбора. Подопечные Ролана Гусева сыграли вничью в основное время с двумя китайскими клуба, по разу выиграв и проиграв по итогам послематчевых серий пенальти — «Шанхай Шэньхуа» (2:2, по пенальти 5:3) и «Чэнду Жунчэн» (1:1, 3:4 по пенальти). Последняя из двух встреч состоялась вечером 26 января. Эти игры стали первыми для бело-голубых при новом тренерском штабе.
Подготовительный период
Ещё до начала турнира BetBoom Dynamo Global Challenge главный тренер «Динамо» Ролан Гусев отметил важность этого мероприятия с точки зрения подготовки команды ко второй части сезона. Клуб расположился в Дубае, где проводит каждодневные тренировки. Там же он будет тренироваться и на двух следующих сборах, которые пройдут в феврале.
Впрочем, на матчи с китайцами игрокам, тренерам и персоналу приходилось более часа ехать в Абу-Даби, где на стадионе «Баньяс» и проходили матчи. Каждый тренер любой команды постоянно подчёркивает важность качественных спаррингов во время сборов. Руководство «Динамо» сумело предоставить своей команде такую возможность с самого начала подготовки — в рамках организованного клубом и его титульным партнёром компанией BetBoom турнира удалось сыграть с соперниками из топ-3 чемпионата Китая.
«Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого в предыдущие два года был вторым в своей лиге, «Чэнду Жунчэн» — третьим. В прошлом сезоне-2025 оба клуба до последних туров боролись за чемпионство, но уступили золото «Шанхай Порту».
Первая игра 23 января прошла очень нестабильно для динамовцев. Они вышли на поле сильнейшим составом, но уже на 2-й минуте пропустили из-за несогласованных действий в обороне. А уже через две минуты Бителло сравнял. Перед самым перерывом ещё один провал в защите привёл ко второму мячу китайцев, но сразу после выхода из раздевалки счёт снова стал равным усилиями Ивана Сергеева.
Если не считать двух ошибок в защите, «Динамо» имело подавляющее преимущество по голевым моментам. Но большинство из них не реализовало, поэтому дело дошло до серии пенальти. Кроме одного удара выше ворот в исполнении игрока «Шанхая» все били точно. И в итоге бело-голубые победили 5:3.
На второй тайм Ролан Гусев провёл широкую ротацию состава, выпустив немало молодых футболистов. Также было и 26 января, когда «Динамо» встречалось с «Чэнду». Стоит отметить, что в этих матчах дали поиграть по тайму всем четырём вратарям.
Андрей Лунёв вышел на первый тайм против «Шанхая». Его сменил Игорь Лещук, отыгравший второй тайм и серию пенальти. Против «Чэнду» начинал Курбан Расулов, а после перерыва вместо него вышел Андрей Кудравец. Он же играл и в серии пенальти. В ней вновь обошлось без вратарских спасений с обеих сторон, но в этот раз у «Динамо» было два промаха, а у соперника один. В итоге после ничьи 1:1 в основное время «Чэнду» взял верх по пенальти 4:3.
— Получился очень паритетный мини-турнир, — сказал после второго матча генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров. — Все снова решилось в лотерее — серии пенальти. Оба матча довольно равные. Хорошая нагрузка, игра. Много беговой работы. Эти два матча пошли в актив для наших футболистов.
Новички и расставание
Прошедшие матчи с китайскими клубами, как и весь сбор в Дубае — начало работы нового главного тренера Ролана Гусева и его помощников. Он был утверждён на этой должности, а до этого в 2025 году провёл по четыре матча в качестве исполняющего обязанности — в мае после увольнения Марцела Лички и в ноябре-декабре после отставки Валерия Карпина. У обоих предшественников с 2023 года Гусев работал ассистентом.
В бытность игроком Гусев был лидером московского «Динамо», играл за сборную на чемпионате Европы-2004 и взял с ЦСКА Кубок УЕФА-2005. В его штаб вошли ещё две легенды — обладатель того же Кубка УЕФА в составе ЦСКА, полуфиналист чемпионата Европы-2008 Юрий Жирков и двукратный чемпион России, участник чемпионата Европы-2004 в составе казанского «Рубина» Роман Шаронов.
Новый тренер по физподготовке — аргентинец Агустин Киильяборда. С ним также пришёл его ассистент Хуан Гомес. 25 января «Динамо» провело в Дубае открытую тренировку, где можно было увидеть, насколько активно и подробно оба специалиста по ОФП объясняют игрокам упражнения и контролируют их исполнение. Киильяборда уже начал некоторые указания давать на русском языке.
За всем этим процессом наблюдало и руководством клуба — председатель совета директоров московского «Динамо» Александр Ивлев и гендиректор Павел Пивоваров присутствовали в частности на обоих матчах и открытой тренировке.
За день до первой игры Пивоваров провёл презентацию нового тренерского штаба, а затем совместно с Гусевым представил первого новичка команды, подписанного нынешней зимой — речь о бразильском защитнике Дэвиде Рикардо. 23-летний футболист перешёл из «Ботафого». «Динамо» удалось опередить в борьбе за него итальянский «Торино». Сам Рикардо не играл с китайскими клубами, но вскоре должен дебютировать за свой новый клуб.
— Очень рад оказаться в «Динамо» — для меня большая честь выступать за такой великий клуб, — заявил бразильский новичок «Известиям». — Очень надеюсь скоро начать играть за свою новую команду и сделаю всё, чтобы помочь ей добиться успеха.
Возобновится сезон в РПЛ для «Динамо» 28 февраля, когда бело-голубые сыграют дома с самарскими «Крыльями Советов». Пока команда идёт в чемпионате на 10-м месте после 18-ти туров. Также она продолжает борьбу в «Пути РПЛ» Кубка России — в марте ей предстоит два полуфинальных матча с московским «Спартаком».
Алексей Фомин