Бюро «Динамо»: как бело-голубые начали предсезонку

Андрей Лунёв вышел на первый тайм против «Шанхая». Его сменил Игорь Лещук, отыгравший второй тайм и серию пенальти. Против «Чэнду» начинал Курбан Расулов, а после перерыва вместо него вышел Андрей Кудравец. Он же играл и в серии пенальти. В ней вновь обошлось без вратарских спасений с обеих сторон, но в этот раз у «Динамо» было два промаха, а у соперника один. В итоге после ничьи 1:1 в основное время «Чэнду» взял верх по пенальти 4:3.