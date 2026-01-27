Ричмонд
Главный тренер «Зенита» готов отпустить Алипа в европейский клуб

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал возможный уход капитана сборной Казахстана Нуралы Алипа при поступлении интересного предложения от европейских клубов, передают Vesti.kz.

Источник: ФК «Зенит»

— Представим и смоделируем ситуацию: появляется интерес хорошей, топовой команды из Европы — отпустили бы его? Смог бы он вообще в принципе заиграть?

«Мы любого игрока отпустим, потому что мы стараемся всегда идти навстречу игрокам. Конечно, есть интересы клуба, которые должны быть всегда соблюдены. Если устраивает предложение клуб и самого игрока, то, конечно, нет таких игроков, которым мы препятствуем, развитию или прогрессу в футбольном плане», — заявил Семак в интервью YouTube-каналу BorodAbata.

Напомним, Нуралы Алип выступает за «Зенит» с 2023 года после перехода из алматинского «Кайрата». За это время защитник трижды стал чемпионом России, выиграл Кубок страны и три Суперкубка. В сезоне-2025/26 Алип провёл 19 матчей во всех турнирах и забил один мяч. «Он меня больше всех поддерживал». Алип вызвал восхищение в «Зените».