Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
22:30
Санкт-Паули
:
РБ Лейпциг
Все коэффициенты
П1
4.63
X
3.67
П2
1.90
Футбол. Германия
22:30
Вердер
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
3.64
X
3.79
П2
2.27
Футбол. Лига чемпионов
28.01
Аякс
:
Олимпиакос П
Все коэффициенты
П1
2.91
X
3.70
П2
2.37
Футбол. Италия
завершен
Верона
1
:
Удинезе
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Хетафе
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Эвертон
1
:
Лидс
1
П1
X
П2

Дюков назвал смерть Игнатьева большой утратой для всей футбольной семьи

Дюков назвал большой утратой смерть бывшего тренера сборной России Игнатьева.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков назвал ушедшего из жизни бывшего тренера сборной России Бориса Игнатьева надежным помощником, верным другом и внимательным наставником.

О смерти Игнатьева в ночь на вторник в возрасте 85 лет РИА Новости сообщила его супруга Ирина Игнатьева.

«Очень грустная новость. Борис Петрович был светлым и добрым человеком, это большая утрата для всей нашей футбольной семьи. На протяжении многих лет он честно трудился во благо отечественного спорта на разных должностях, в качестве тренера завоевывал золотые медали юношеского чемпионата Европы 1988 года, руководил национальной сборной России в непростой для нее период», — приводит слова Дюкова сайт РФС.

«Надежный помощник, верный друг, внимательный наставник — таким его запомнят игроки и тренеры, которым посчастливилось работать под началом Бориса Петровича Игнатьева. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Бориса Петровича. Мы обязательно окажем всю необходимую поддержку его семье. Светлая память!» — добавил он.

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил, что Игнатьев беззаветно любил футбол и передавал футболистам ценностные ориентиры.

«От имени Российской премьер-лиги и от себя лично выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким Бориса Петровича Игнатьева. Мы потеряли большого мастера — не просто заслуженного тренера, а настоящего учителя, который оставил яркий след в истории отечественного футбола. Он был замечательным наставником — беззаветно любил футбол и знал его в деталях, поэтому зорко определял талант еще на ранних этапах развития игроков. Борис Петрович терпеливо воспитывал футболистов, передавая им не только технические навыки, но и ценностные ориентиры: трудолюбие, дисциплину, уважение к сопернику», — приводит слова Алаева сайт РПЛ.

Игнатьев возглавлял сборную России с 1996 по 1998 год, в 1992—1996 годах он входил в тренерский штаб национальной команды.