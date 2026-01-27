Дюков назвал смерть Игнатьева большой утратой для всей футбольной семьи

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков назвал ушедшего из жизни бывшего тренера сборной России Бориса Игнатьева надежным помощником, верным другом и внимательным наставником.
О смерти Игнатьева в ночь на вторник в возрасте 85 лет РИА Новости сообщила его супруга Ирина Игнатьева.
«Очень грустная новость. Борис Петрович был светлым и добрым человеком, это большая утрата для всей нашей футбольной семьи. На протяжении многих лет он честно трудился во благо отечественного спорта на разных должностях, в качестве тренера завоевывал золотые медали юношеского чемпионата Европы 1988 года, руководил национальной сборной России в непростой для нее период», — приводит слова Дюкова сайт РФС.
«Надежный помощник, верный друг, внимательный наставник — таким его запомнят игроки и тренеры, которым посчастливилось работать под началом Бориса Петровича Игнатьева. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Бориса Петровича. Мы обязательно окажем всю необходимую поддержку его семье. Светлая память!» — добавил он.
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил, что Игнатьев беззаветно любил футбол и передавал футболистам ценностные ориентиры.
«От имени Российской премьер-лиги и от себя лично выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким Бориса Петровича Игнатьева. Мы потеряли большого мастера — не просто заслуженного тренера, а настоящего учителя, который оставил яркий след в истории отечественного футбола. Он был замечательным наставником — беззаветно любил футбол и знал его в деталях, поэтому зорко определял талант еще на ранних этапах развития игроков. Борис Петрович терпеливо воспитывал футболистов, передавая им не только технические навыки, но и ценностные ориентиры: трудолюбие, дисциплину, уважение к сопернику», — приводит слова Алаева сайт РПЛ.
Игнатьев возглавлял сборную России с 1996 по 1998 год, в 1992—1996 годах он входил в тренерский штаб национальной команды.