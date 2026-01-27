Дюков назвал смерть Игнатьева большой утратой для всей футбольной семьи

«От имени Российской премьер-лиги и от себя лично выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким Бориса Петровича Игнатьева. Мы потеряли большого мастера — не просто заслуженного тренера, а настоящего учителя, который оставил яркий след в истории отечественного футбола. Он был замечательным наставником — беззаветно любил футбол и знал его в деталях, поэтому зорко определял талант еще на ранних этапах развития игроков. Борис Петрович терпеливо воспитывал футболистов, передавая им не только технические навыки, но и ценностные ориентиры: трудолюбие, дисциплину, уважение к сопернику», — приводит слова Алаева сайт РПЛ.